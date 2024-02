Panne LCL : l’application et le site ne fonctionnent plus, la banque est complètement inaccessible

Depuis ce matin, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à rapporter une grosse panne du côté de LCL. L’application et le site de la banque ne chargent plus, rendant inaccessibles les comptes et autres opérations. Il semblerait que le problème soit récurrent, exaspérant chaque fois un peu plus les clients.

Vous ne parvenez plus à accéder à compte LCL depuis votre application ou le site de la banque ? Vous n’êtes pas seuls. Les témoignages agacés se multiplient depuis ce matin, aux alentours de 10 h. La courbe de signalement sur Down Detector est on ne peut plus évocatrice. Alors que tout fonctionnait correctement encore hier, le site a enregistré près de 200 plaintes en à peine quelques minutes.

Même son de cloche sur X (Twitter), où de nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu l’accès à leur compte. « Tiens l’appli et le site LCL qui fonctionne [sic] plus, encore une fois ça me fatigue », témoigne l’un d’entre eux, évoquant par la même occasion l’aspect répétitif de cette utilisation. En effet, à lire les messages des internautes, LCL n’en est pas à son coup d’essai sur ce genre de panne paralysante. On se souvient notamment du bug qui avait dévoilé les données personnelles de nombreux clients.

LCL est de nouveau en panne, les clients n’en peuvent plus

À l’heure actuelle, les utilisateurs sont systématiquement accueillis par un message d’erreur lorsqu’ils tentent de se connecter : « Suite à un incident technique, l’action n’a pas pu être effectuée. Nous vous invitons à essayer ultérieurement. » Malheureusement, la banque ne donne pas plus de précision. Difficile donc de savoir quand le problème sera réglé. Nous attendons d’ailleurs toujours une communication officielle de la part de celle-ci à propos de la panne en cours.

« L’application ne fonctionne pas depuis un moment maintenant, je suis bloquée pour un paiement urgent et aucune réponse n’est apportée », se lamente une utilisatrice sur Down Detector. La situation va en effet rapidement devenir urgente pour certains clients, dont certains expliquent avoir besoin de se rendre sur leur compte incessamment sous peu. On espère donc que LCL travaille à résolution de ce bug et que tout reviendra bientôt à la normale.