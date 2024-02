France Identité : le site et l’application sont en panne, le permis numérique fait trop d’émules

Alors que le gouvernement vient tout d'officialiser le permis de conduire dématérialisé, le site France Identité est actuellement inaccessible. Les Français ont été visiblement trop nombreux à se rendre sur la plateforme pour réaliser leur demande.

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement a fait une annonce de taille en ce mercredi 14 février 2024, jour de Saint-Valentin. En effet, l'exécutif a lancé officiellement le permis de conduire digitalisé. Via l'application France Identité, les Français peuvent dorénavant accéder à une version numérique du précieux document.

Pour rappel, ce projet a été à l'origine confirmé en juillet 2023 par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans les faits, le passage à l'ère numérique pour le permis de conduire sera synonyme de simplification des démarches pour les usagers. Ainsi et depuis l'application France Identité, les utilisateurs pourront notamment télécharger le RIR, le relevé d'informations restreint, pour consulter diverses informations : type du permis obtenu, date d'obtention, nombre de points restants, etc. Bien entendu, pouvoir emporter son permis de conduire sur son smartphone permettra également de se passer du format physique.

Pour profiter du permis de conduire digitalisé sur France Identité, les utilisateurs doivent disposer d'un smartphone sous Android 8 ou supérieur ou bien d'un iPhone sous iOS 16 ou version ultérieure. Ces prérequis sont essentiels pour garantir la sécurisation de vos données officielles et l'authentification de l'utilisateur via le NFC.

Waow ! 🤩🤩

Vous avez été 3 millions à vouloir télécharger France Identité ! Ça nous a créé quelques bouchons ! Nos équipes sont à pied d’œuvre pour rendre la connexion plus fluide ! — France Identité (@france_identite) February 14, 2024

Les demandes pour le permis digital mettent à terre France Identité

Après l'annonce du gouvernement, les Français se sont rués sur France Identité pour réaliser leur demande. Or, ils étaient visiblement trop nombreux pour les serveurs de la plateforme. Pour cause, près de 3 millions de Français ont cherché à télécharger l'application pour importer leur carte d'identité (la première étape obligatoire avant de pouvoir numériser son permis de conduire). “Vous avez été 3 millions à vouloir télécharger France Identité ! Ça nous créé quelques bouchons ! Nos équipes sont à pied d'oeuvre pour rendre la connexion plus fluide”, peut-on lire sur le compte X officiel de la plateforme.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il est toujours compliqué d'accéder à France Identité. Au moment d'enregistrer sa carte d'identité, l'application charge pendant une longue durée dans le vide. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir profiter de votre permis au format numérique.

Précisons que ce 14 février 2024 ne marque pas uniquement l'officialisation du permis de conduire digitalisé. En effet, il s'agit également du lancement de la version définitive de France Identité. Depuis septembre 2023, l'application était disponible dans sa version bêta sur l'App Store et le Google Play Store.