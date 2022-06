LCL est victime d’un immense piratage, les clients ont perdu 300 000 euros

Les clients de LCL font face à une cyberattaque massive qui s’en prend à leur compte bancaire. Certains affichent des pertes allant jusqu’à 30 000 euros, sans que la banque ne semble parvenir à refermer la brèche. En effet, la banque assure que les piratages sont le résultat d’une campagne de phishing, mais il semblerait que son application renferme de nombreuses failles.

Il n’est pas rare que les banques fassent l’objet de piratage. Pas plus tard que cette année, par exemple, la Société Générale a vu ses données internes revendues sur le dark web par un individu malintentionné. Aujourd’hui, c’est la LCL qui se retrouve dans l’embarras après une opération particulièrement fructueuse qui s’attaque directement aux comptes bancaires de ses clients.

Depuis plusieurs mois, ils sont ainsi plusieurs dizaines à constater des pertes inexpliquées sur leur compte. Tandis que certains ont perdu 1000 euros, d’autres se voient amputés de 30 000 euros, et ce en seulement un virement. Au total, ce sont plus de 300 000 euros qui se sont évaporés, sans que l’on ne sache exactement où ils se trouvent désormais. Seule information à disposition : l’argent aurait été transféré sur des comptes localisés en Europe de l’Est.

La LCL est-elle en cause dans ce piratage massif ?

Tout reste donc à faire pour retrouver les auteurs de cette opération. Selon la LCL, les clients auraient été victimes d’une campagne de phishing via des mails et sites se faisant passer pour la banque pour récupérer les identifiants et coordonnées des victimes. Une hypothèse crédible, dans la mesure où ce type d’attaques sont désormais légion. Néanmoins, il se pourrait que l’origine soit toute autre.

En effet, nos confrères de ZATAZ ont repéré de nombreuses failles de sécurité au sein de l’application LCL, qui permettrait aux pirates d’accéder aux coordonnées bancaires des clients. Pour l’heure, la LCL n’a pas encore réagi à ces révélations. Si vous êtes client de la banque, on vous conseille donc de jeter régulièrement un œil sur vos comptes pour vous assurer que tout est en règle.

