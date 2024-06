Le pack Xbox Series X + COD Modern Warfare III + 2ème manette est à prix soldé

Un pack Xbox Series X est proposé en promotion chez Cdiscount, à l'occasion des soldes d'été. La console de jeu Microsoft accompagnée de Call of Duty Modern Warfare III et d'une deuxième manette sans fil bénéficie d'une réduction de plus de 180 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'été 2024 ont débuté ce mercredi 26 juin, dès 8 heures. Si vous avez l'intention de vous offrir la Xbox Series X, sachez que la console Microsoft est vendue sous forme de pack à un prix intéressant chez Cdiscount. Affiché en temps normal à 639,99 euros, le pack Xbox Series X + COD Modern Warfare III + 2ème manette voit son tarif diminuer à 469,99 euros grâce à une remise immédiate de 170 euros de la part du site e-commerce français. En plus de cette remise, il faut savoir que le coupon 15DES129 donne droit à une réduction supplémentaire de 15 euros. Le pack est donc à 454,99 euros.

Commercialisée en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR. Cela vous donne la possibilité de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle 4320p. La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

Quant à COD Modern Warfare III, il s'agit de la suite directe de Call of Duty Modern Warfare II où le capitaine Price et la Task Force 141 affrontent la menace ultime. L'ultranationaliste criminel de guerre Vladimir Makarov étend son emprise sur le monde, obligeant la Task Force 141 à se battre comme jamais auparavant.