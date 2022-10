599 €, c’est le prix du Samsung Galaxy S22 avec la Galaxy Watch5

Un pack Samsung est à l'honneur sur les sites RED by SFR et SFR ! À l'occasion d'une offre à durée déterminée, les deux opérateurs proposent une réduction totale de 500 euros sur un bundle composé du Galaxy S22 et de la Galaxy Watch5.

RED by SFR et SFR vous donnent rendez-vous sur leurs sites en ligne respectifs jusqu'au lundi 17 octobre 2022 pour bénéficier de 500 euros de remise sur un pack Samsung. En effet, le pack Samsung constitué du smartphone Galaxy S22 et de la montre connectée Galaxy Watch5 est à 599 euros au lieu de 1009 euros.

Les 500 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 350 euros de la part de RED by SFR et de SFR, une ODR de 100 euros sur le Galaxy S22 et une offre de remboursement de 50 euros sur la Galaxy Watch5. Les conditions des offres de remboursement sur les deux produits sont à consulter ici et là.

Dévoilé en même temps que les modèles S22+ et S22 Ultra, le Galaxy S22 de Samsung est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Le téléphone compatible 5G est aussi équipé d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core cadencé à 2,9 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android 12 associé à une surcouche Samsung One UI.

À propos l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 10 MP et un capteur frontal de 10 MP. Quant à la connectique, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C sont de la partie. Pour savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Samsung Galaxy S22.