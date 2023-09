Marvel’s Spider-Man 2 : la nouvelle bande-annonce nous montre la ville de New York plus incroyable que jamais

PlayStation et Insomniac Games ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Marvel's Spider-Man 2, centrée sur le monde ouvert de New York City. La ville promet de longues heures d’exploration, puisqu’elle est désormais presque deux fois plus grande que dans le premier opus.

Lors de la présentation State of Play la nuit dernière, Bryan Intihar, directeur créatif senior chez Insomniac Games, a donné aux fans leur meilleur aperçu du monde ouvert de Marvel's Spider-Man 2. Tout d'abord, la ville dans laquelle Peter Parker et Miles Morales pourront se balader a « presque doublé de taille » puisqu'elle comprend désormais deux nouveaux quartiers sur le côté droit de New York : Queens et Brooklyn.

Les joueurs auront de nouvelles options pour explorer la ville, dont notamment des options de déplacement rapides et même de nouvelles Web Wings, qui permettent aux joueurs de planer jusqu'à une destination.

Lire également – Spider-Man 2 : les développeurs ont tout fait pour que vous vous sentiez comme un véritable super-héros

Quelles autres nouveautés pour Spider-Man 2 ?

L'une des nouveautés les plus intéressantes est la possibilité de passer presque instantanément d'un personnage principal à l'autre, Peter Parker et Miles Morales, dans le monde ouvert. Chaque personnage aura ses propres histoires secondaires à découvrir dans la ville. Les joueurs peuvent notamment aider les étudiants de Brooklyn Visions en tant que Miles Morales ou répondre à des demandes d'aide en tant que Peter Parker, en utilisant l'application Friendly Neighborhood Spider-Man.

Le jeu proposera également plus de 65 costumes et plus de 200 façons différentes de les porter grâce à un nouveau système de style de costume. Insomniac précise que les costumes sont basés sur les looks que Spider-Man a portés dans les bandes dessinées, les films, les séries télévisées et bien d'autres choses encore. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 28 costumes disponibles dans la version de lancement du jeu précédent, et même aux 47 inclus une fois que tous les DLC et les mises à jour gratuites sont sortis.

Le HUD de Marvel's Spider-Man 2 semble plus organique, puisque des marqueurs d'activités et de quêtes déjà découvertes par les joueurs apparaissent dans la ville de New York. Dans le jeu, on explique qu'il s'agit d'une technologie AR dans les lentilles des masques Spider-Man.

Insomniac a également annoncé que certaines quêtes mèneraient à « une confrontation avec des méchants de Marvel encore jamais vus dans l'univers de Spider-Man ». On vous laisse deviner de qui il s’agit.