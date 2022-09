Pack PS5 FIFA 23 + Tv LED Sony 50″ à prix réduit en précommande sur Boulanger

Boulanger propose actuellement un pack avec la PS5, la TV LED Sony 50″, le jeu FIFA 23, la Manette DualSense, un casque officiel FFF et une carte Playstation Network de 50€ au prix de 1769,00€ au lieu de 1969,99€.

Alors que l’arrivée en stock de la PS5 se fait toujours au compte-goutte, Boulanger affiche en ce moment une offre irrésistible. Le magasin propose le bundle Playstation 5 FIFA 23 sous forme de pack élargi avec la TV LED Sony KD50X89K 2022 de 50 pouces ainsi qu’une manette DualSense supplémentaire, un casque audio aux couleurs de la Fédération Française de Football et une carte PSN d’une valeur de 50 €. Disponible en précommande avec retrait en magasin ou en livraison dès le 12 octobre, ce pack profite d’une réduction de prix de 200 euros.

Que contient le pack PS5 de Boulanger ?

Le pack PS5 de Boulanger, affiché à 1769,00€ au lieu de 1969,99€, offre une expérience complète. Vous avez ainsi :

Une console PlayStation 5

LA PS5 offre une meilleure expérience de jeu. Grâce au disque SSD ultra-rapide, le chargement se fait à la vitesse de l’éclair. L’immersion est totale avec la technologie audio 3D, les images sont fluides et peuvent aller jusqu’à 120 ips pour les jeux compatibles, avec prise en charge de la sortie 120 Hz sur les écrans 4K.

La TV Edge LED Sony KD55X89JAEP

Équipée d’un processeur X1 4K-HDR, la TV Edge LED Sony KD55X89JAEP offre quatre fois plus de détails que la Full HD. Cette Smart TV avec Google Assistant intégré et compatible Alexa, a une fréquence optimisée qui va jusqu'à 120 Hz, soit la fréquence la plus élevée pour les jeux vidéo. Avec sa diagonale de 126 cm (50″), la TV connectée est équipée de la technologie Dolby Vision qui permet l’affichage d’images plus contrastées et colorées. L’écran présente ainsi des images fluides et plus naturelles grâce à une palette de couleurs riches et éclatantes. Avec la technologie Dolby Atmos, le son est immersif grâce à des effets sonores 3D.

Le jeu FIFA 23 via code de téléchargement

Grâce à la technologie HyperMotion2, le jeu est plus réaliste avec plus de 6000 animations différentes, ce qui permet de dynamiser le jeu. Vous pouvez disputer les plus grandes compétitions de football avec des clubs masculins mais également féminins qui ont leur animations dédiées. Vous pouvez ainsi jouer à 30 compétitions, dont l’UEFA Ligue des Champions et la Premier League, la Barclays FA Women’s Super League et la D1 Arkema française ou encore la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

La manette sans fil DualSense

La manette DualSens offre une expérience immersive grâce au retour tactile, aux gâchettes adaptatives dynamiques et au microphone intégré. Cette manette au design confortable réduit les frontières entre ce que vous voyez à l’écran, et ce que vous ressentez physiquement. Elle vous plonge ainsi dans le jeu avec des vibrations dynamiques qui simulent les interactions avec l’environnement. Le microphone intégré vous permet de chatter avec les autres joueurs. Vous pouvez également capturer et partager en direct des instants de gaming grâce à la touche Create.

Le casque audio FFF

Aux couleurs de la France, le casque audio FFF est floqué d'écusson de la Fédération Française de Football et des deux étoiles. Ce casque gaming Konix universel est conçu avec des haut-parleurs néodymede de 40 mm qui couvrent totalement les oreilles et isolent ainsi du bruit extérieur. Avec sa fréquence large de 20 Hz à 20 KHz, les sons sont mieux restitués, tant au niveau des graves que des aigüs.

Une PSN de 50€

Cette carte cadeau est valable sur les contenus en vente sur le PlayStation Store. Vous pouvez ainsi acheter des jeux complets, des extensions mais aussi des films, des séries, des avatars…

Ce pack complet est actuellement en précommande sur Boulanger au prix de 1769,00€ au lieu de 1969,99€. N’attendez pas pour en profiter.