Offrez-vous ce pack PS5 Call of Duty Modern Warfare 2 à prix réduit

Envie de vous procurer un pack PS5 à prix réduit ? Chez Amazon, la console Sony avec le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 2 bénéficie d'une réduction non négligeable de 50 euros à l'occasion d'une vente flash.

Amazon profite de l'édition 2023 des Days of Play pour baisser le prix d'un pack PS5 contenant un jeu de la saga Call of Duty.

Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le pack PS5 Call of Duty Modern Warfare 2 est vendu au tarif de 549,99 euros au lieu de 599,99 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit de la console standard de Sony, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile et le jeu Call of Duty MW2 est au format dématérialisé.

Pour rappel, la PS5 standard de Sony est équipée d'un lecteur Blu-Ray. On retrouve aussi un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet ou bien encore un emplacement NVMe SSD.