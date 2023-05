Pixel 7a + Buds A-Series : le pack revient à 349 € pour les clients RED by SFR

Depuis ce mercredi 10 mai 2023, les précommandes pour le Pixel 7a sont ouvertes en France. À cette occasion, RED by SFR propose le nouveau smartphone de Google en promotion et les écouteurs Pixel Buds A-Series sont offerts. Tous les détails de l'offre de l'opérateur français sont à consulter dans la suite de l'article.

La firme de Mountain View a tenu sa Google I/O 2023 et en a profité pour dévoiler notamment le tout nouveau Pixel 7a. Pour son lancement, le smartphone de milieu de gamme de Google fait l'objet d'une offre de précommande sur la boutique en ligne RED by SFR.

En tant que client mobile, il est ainsi possible d'avoir le Google Pixel 7a à 449 euros au lieu de 509 euros. La réduction de 60 euros se fait grâce à une offre de remboursement de 40 euros sur facture et une remise de 20 euros de la part de l'opérateur. À cela s'ajoutent un bonus de reprise de 100 euros (à condition de retourner un ancien appareil) et une paire d'écouteurs Buds A-Series remboursée pour tout achat avec le Pixel 7a. En résumé, l'ensemble Pixel 7a + Buds A-Series revient donc à 349 euros.

Pour en revenir au Pixel 7a, c'est un téléphone 5G qui dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le smartphone du géant américain embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, le processeur Google Tensor G2 et une batterie d'une capacité de 4385 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

Du côté de l'APN, on retrouve un double capteur principal de 64 + 13 MP et un capteur frontal de 13 MP. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie. Enfin, le Pixel 7a signé Google est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch. Besoin d'en savoir davantage ? Nous vous conseillons de consulter notre article lié au test du Google Pixel 7a.