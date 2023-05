Nothing Phone (1) : la version 256 Go du smartphone est à son meilleur prix

Vous recherchez un smartphone 5G tout en ayant un budget de 400 euros ? Si c'est le cas, le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En ce moment, Amazon et Boulanger vous proposent d'acquérir la version 256 Go du Nothing Phone (1) à exactement 399 euros.

Les smartphones compatibles avec la 5G deviennent de plus en plus abordables, comme en atteste ce bon plan en provenance d'Amazon et de Boulanger. En effet, les deux sites e-commerce vous permettent d'avoir le Nothing Phone (1) sous les 400 euros.

Affiché au prix conseillé de 499 euros durant sa sortie en juillet 2022, la version 256 Go du Nothing Phone (1) est vendue par Amazon et Boulanger à 399 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du téléphone.

Considéré comme un smartphone de “moyenne gamme plus”, le Phone (1) de Nothing est doté d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec la recharge rapide 33 W et le système Android 12 associé à une surcouche Nothing OS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 50 + 50 MP et un capteur frontal de 16 MP. Besoin d'en savoir davantage ? Retrouvez notre article lié au test du Nothing Phone (1).