Pixel 7a officiel : toute l’expérience Google pour seulement 509€

Ça y est, Google a profité de sa conférence I/O pour dévoiler officiellement son Pixel 7a, la version abordable de son dernier smartphone. Au programme, une fiche technique fidèle aux fuites récentes fuites, boostée à l’IA et qui met encore une fois l’accent sur la photo. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Aujourd’hui s’est tenue la conférence Google I/O, l’événement annuel de la firme de Mountain View, qui lui permet de présenter ces dernières nouveautés en date. Cette édition, justement, a été particulièrement riche en annonces. Rien que du côté hardware, nous avons pu apercevoir le Pixel Fold, son premier smartphone pliable, la Pixel Tablet, sa première tablette (décidément), mais aussi et surtout le Pixel 7 a.

Cela fait plusieurs semaines que la version abordable du Pixel 7 fait l’objet de fuite. On attendait donc avec impatience de savoir si ces informations allaient se vérifier. Le verdict est assez unanime : les leakers ont très largement visé juste. Encore une fois, Google a mis l’accent sur la photo ainsi que l’IA, tout en maintenant un prix raisonnable et en apportant quelques nouveautés. Petit tour d’horizon.

Le Pixel 7a, l’expérience Google à petit prix sans compromis

Comme pour les Pixel 7, la véritable star de cette fiche technique est la puce Tensor G2, deuxième itération du processeur maison de Google et qui constitue donc une première amélioration par rapport à son prédécesseur. Grâce à ce dernier, le Pixel 7a profite de toutes les améliorations permises par l’IA, que ce soit au niveau de la photo, des performances ou de la reconnaissance vocale. Celui-ci s’accompagne de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Autre amélioration notable : le taux de rafraîchissement de l’écran passe enfin à 90 Hz, contre 60 Hz auparavant. Il s’agit par ailleurs d’un écran OLED FHD de 6,1 pouces. L’ensemble est alimenté par une batterie 4385 mAh, compatible avec la charge 18W ainsi que, autre nouveauté, la recharge sans fil 7,5 W. Enfin, le smartphone peut se connecter à des réseaux 5G ainsi que WiFi 6E.

Reste l’éternel point fort des Pixel : la photo. Pour cela, le Pixel 7a peut compter sur son capteur principal de 64 MP qui lui permet de filmer en 4K 60 FPS. Il est soutenu par un capteur grand-angle de 13 MP et 120 degrés. Grâce à ces derniers, le smartphone est capable de prendre de très bonnes photos en faible luminosité avec le mode Vision de Nuit, en plus de profiter de toutes les options de retouches de Google Photos, telles que la Gomme magique et l’Anti-flou.

Le Pixel 7a est commercialisé à partir de 509 €.