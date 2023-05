iPhone 14 Plus (jaune) : belle chute de prix sur le smartphone Apple, vite !

L'iPhone 14 Plus est en promotion chez Amazon. L'un des derniers smartphones Apple proposé dans son coloris jaune bénéficie d'une belle chute de prix sur le célèbre site du géant du commerce en ligne.

Ne tardez pas trop si vous avez l'intention d'acquérir l'iPhone 14 Plus dans son coloris jaune ! Pendant une offre à durée indéterminée, le smartphone Apple peut être obtenu à moins de 825 euros.

En effet, la plateforme espagnole du site Amazon vous propose le téléphone de la marque à la Pomme dans sa version 128 Go à exactement 824,04 euros au lieu de 1019 euros après avoir ajouté l'article au panier. Pour information, le prix réduit est obtenu grâce à un coupon à cocher (visible sur la fiche produit) et inclut les frais de port pour une livraison du téléphone vers la France.

Pour rappel, l'iPhone 14 Plus est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 2778 x 1284 pixels. Côté performances, le smartphone Apple est équipé du processeur Apple A15 Bionic et d'une mémoire vive de 6 Go de RAM. Pour la partie photo/vidéo, l’iPhone 14 Plus embarque un double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) et une caméra TrueDepth de 12 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'iPhone 14 Plus.