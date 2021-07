Le pack MacBook Air M1 2020 + AirPods 2 est à prix canon à l’occasion des soldes

Le MacBook Air 2020 (M1) est proposé dans un pack incluant les AirPods 2 à un prix très intéressant. À l'occasion des soldes d'été 2021, l'enseigne Cdiscount vous permet de récupérer l'ensemble à 1129 € au lieu de 1308 €.

Le MacBook Air 2020 avec processeur M1 est en promotion dans le cadre des soldes Cdiscount de l'été. Vous avez l'occasion de vous offrir l'ultraportable premium d'Apple tout en récupérant les AirPods 2 au tarif réduit de 1129 €. L'ensemble devrait en temps normal revenir à 1308 €. Vous réalisez donc une économie de 179 €. C'est le prix des AirPods de 2e génération avec le boîtier de chargement filaire. Autant dire que les écouteurs true Wireless d'Apple vous sont offerts dans ce deal.

Lancé il y a moins d'un an, le MacBook Air 2020 a fait un bond en avant en adoptant la première puce maison d'Apple. Il intègre le processeur M1, le même que l'on retrouve sur le MacBook Pro Apple Silicon. Grâce à cette évolution, le nouveau MacBook Air M1 gagne énormément en puissance. Son CPU est jusqu'à 3,5 fois plus performant que les puces Intel.

Avec son nouveau GPU intégré, le MacBook Air M1 offre des performances jusqu'à 5 fois plus élevées pour la partie graphique. Et grâce à son efficacité, la machine gagne également en autonomie. Elle est capable de tenir jusqu'à 20 heures. Enfin, le design lui reste toujours aussi minimaliste et premium avec un poids total maîtrisé de 1,29 kg.