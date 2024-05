Le prix du MacBook Pro 14 pouces M3 avec 1 To de stockage chute de 230 €, vite !

Vous cherchez un MacBook puissant avec une grande capacité de stockage ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le MacBook Pro de 14 pouces doté d’une puce M3 est actuellement en promotion chez Darty. Normalement en vente à 2459 € avec un espace de stockage de 1 To, son prix passe à 2229 € grâce à une réduction immédiate de 230 €. Un excellent prix pour ce MacBook récent !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La marque à la pomme s’est toujours démarquée de la concurrence en proposant des ordinateurs haut de gamme avec une finition particulièrement soignée. Il y a quelques mois, Apple a dévoilé sa nouvelle puce M3, une bombe technologique. Mais ces avancées technologiques ont un prix non négligeable. Le MacBook Pro vous fait de l’oeil ? C’est le bon moment de craquer. Darty propose actuellement le modèle doté d’un écran de 14 pouces et d’un espace de stockage de 1 To à 2229 € au lieu de 2459 €. Une aubaine à ne pas manquer.

Ce MacBook Pro 14 est équipé de l’ultra puissante puce M3 (CPU 8 cœurs GPU 10 cœurs) qui vous permet de gagner de la vitesse dans la réalisation de vos différentes tâches. Grâce à ses performances impressionnantes, vous avez la possibilité d’exécuter plusieurs actions gourmandes en même temps sans perdre en fluidité.

On retrouve par ailleurs un bel écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec une résolution de 3024 x 1964 pixels. En plus du Wi‑Fi 6E (802.11ax) et du Bluetooth 5.3, le MacBook Pro 14 pouces M3 embarque deux ports Thunderbolt 4 (USB‑C) ainsi qu’un port HDMI. Enfin, grappe à son autonomie qui peut atteindre les 22 heures en lecture lecture vidéo, vous pourrez travailler de longues heures sans interruption.