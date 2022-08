Profitez d’une belle offre sur le pack Echo Dot 4 + 2 ampoules Philips Hue White

L'univers des objets connectés est à l'honneur chez Amazon ! Au cours d'une durée limitée, le célèbre site e-commerce donne la possibilité à ses clients de profiter d'une belle offre sur un pack comprenant l'Echo Dot 4 et deux ampoules Philips Hue White.

Après les 4 modèles du Fire TV Stick en promotion, c'est au tour d'un autre produit “made in Amazon” de faire l'objet d'une offre intéressante en vue de la rentrée 2022.

Jusqu'au vendredi 2 septembre prochain à 17 heures, Amazon permet à ses clients de se procurer un pack incluant notamment l'Echo Dot 4. Disponible en trois coloris au choix, la 4e génération de l'assistant vocal est vendue avec 2 ampoules Philips Hue White au prix de 36,99 euros au lieu de 57,99 euros ; soit 21 euros moins cher que des achats à l'unité.

Concernant l'Echo Dot 4, l'assistant vocal compatible avec Alexa permet de tout faire par commande vocale, comme écouter des chansons en streaming, lancer des livres audio et podcasts, poser des questions et effectuer des recherches sur Google, connaître les actualités ou la météo ou bien contrôler la maison connectée (notamment les éclairages, les thermostats et tous les appareils compatibles). Quant aux deux ampoules Philips Hue White compatibles Bluetooth, elles peuvent se connecter avec le pont Hue (non fourni) et être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant.