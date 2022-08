Fire TV Stick : les 4 modèles du lecteur Amazon sont à prix réduits avant la rentrée

Alors que la rentrée 2022 approche à grands pas, le Fire TV Stick est à l'honneur chez Amazon et sur le site Boulanger. Les deux revendeurs proposent en effet les quatre modèles du lecteur Amazon à prix réduits.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK (BOULANGER)

Amazon et Boulanger profitent de prochaine rentrée pour baisser les prix des quatre modèles de l'excellent Fire TV Stick. Jusqu'au 1er septembre 2022, le fameux lecteur multimédia conçu par Amazon bénéficie d'une réduction pouvant aller jusqu'à 42%.

Ainsi, les versions Lite et classique du stick d'Amazon sont proposées aux prix respectifs de 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros) et de 24,99 euros (au lieu de 39,99 euros). De leur côté, les modèles 4K et 4K Max sont vendus respectivement aux tarifs de 34,99 euros (au lieu de 59,99 euros) et de 39,99 euros (au lieu de 64,99 euros).

Se présentant sous la forme d'un dongle, le Fire TV Stick se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. L'accessoire embarque un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, un processeur Quadricœur 1,7 GHz (ou 1,8 GHz pour le 4K Max), la technologie sans fil Bluetooth et la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Enfin, le lecteur multimédia est livré avec une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.