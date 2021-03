Oscars : Netflix décroche 35 nominations pour ses films

Netflix semble avoir déjà gagné les Oscars, alors même que la cérémonie se tiendra dans plus d’un mois. En effet, les films du service de streaming ont reçu 35 nominations. Dix d’entre elles concernent le film Mank de David Fincher. Amazon Prime Video n'est pas en reste, notamment grâce à Sound of Metal.

Il n’y a ne serait-ce que cinq ans, voir un film exclusif à Netflix être nommé aux Oscars aurait été une situation complètement ubuesque. Mais nous sommes en 2021 et désormais, le streaming domine le cinéma mondial, bien aidé par la situation actuelle. Les nominations aux Oscars le prouvent, puisque Netflix a reçu pas moins de 35 nominations pour ses films.

Parmi ces 35 nominations, le film Mank de David Fincher en reçoit dix, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les Sept de Chicago, film également exclusif à Netflix, est nommé dans six catégories (dont encore celui du meilleur film). A noter que ce n’est pas la première fois que la plateforme voit ses films nommés aux Oscars, puisque les années précédentes, Roma d’Alfonso Cuarón ainsi que The Irishman de Martin Scorsese s’étaient retrouvés en haut de l’affiche, même s’ils n’avaient au final pas fait de carton. Obtenir donc l’Oscar du meilleur film est toujours un objectif majeur pour Netflix et serait synonyme de consécration.

Amazon n’est pas en reste

Netflix n’est pas la seule plateforme de streaming à être mise à l’honneur. Amazon Prime Video a aussi reçu douze nominations pour ses films, notamment pour Sound of Metal de Darius Marder (six nominations), aussi nommé dans la catégorie du meilleur film. Borat 2, la surprise de la fin de l’année 2020, est également de la partie.

Les Oscars mettent donc à l’honneur le cinéma des plateformes de streaming, ce qui n’est pas très étonnant. Cette édition 2021 sera en effet très spéciale. En plein contexte de pandémie mondiale, les cinémas sont à l’arrêt un peu partout dans le monde et la SVOD tire donc son épingle du jeu. Même du côté des blockbusters, certains studios font le choix du streaming. C’est notamment le cas de Warner Bros avec tous ses long-métrages de cette année.

La cérémonie des Ocars 2021 se tiendra le 25 avril prochain à Los Angeles. Vous pouvez découvrir toutes les nominations sur le site officiel.