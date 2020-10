Orange travaille sur un mystérieux répéteur Wi-Fi 6 appelé “Proxima”

Orange travaille sur un mystérieux répéteur Wi-Fi 6 à destination de ses abonnés Internet. Baptisé “Proxima”, ce répéteur s'annonce comme plus performant et plus modulable que celui actuellement en service.

Aux côtés de la 5G, l'intégration du Wi-Fi 6 dans nos box Internet s'annonce comme l'une des prochaines étapes des opérateurs français. Certains ont déjà franchi le cap, à l'image de Bouygues Telecom qui a lancé sa toute nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6 en début d'année 2020. Pour rappel, le Wi-Fi 6 est une nouvelle technologie sans fil qui permet d'atteindre, avec du matériel compatible, jusqu'à 4,8 GB/s sur le réseau 5 GHz et 1,15 GB/s sur le réseau 2,4 GHz.

Du côté d'Orange, le Wi-Fi 6 n'est pas à l'ordre du jour. En attendant une annonce concernant une éventuelle LiveBox 6, le LiveBox 5 reste donc le porte-étendard principal de l'opérateur français. Seulement elle a été lancée en fin 2019 et ne propose pas de compatibilité Wi-Fi 6, contrairement à la dernière Bbox.

Proxima, le nouveau répéteur Wi-Fi 6 d'Orange

Or, selon des informations de nos confrères du site Impact Hardware, Orange travaillerait actuellement sur un nouveau répéteur compatible Wi-Fi 6, censé remplacer celui actuellement en place (facturé à 89 € ou gratuit sur demande pour les nouveaux abonnés). Depuis quelques semaines, l'opérateur mené par Stéphane Richard proposerait un appareil mystérieux nom de code “Proxima” à quelques abonnés.

Pour l'obtenir, les abonnés intéressés ont pour obligation de signer un accord de confidentialité. Toujours selon Impact Hardware, il s'agirait bel et bien de ce répéteur Wi-Fi 6. Il serait bien plus performant et plus modulable que le modèle actuel, avec notamment la possibilité de l'accrocher au mur.

Comme le proposent tous les répéteurs, l'accessoire d'Orange permettra de rediffuser du Wi-Fi 5 dans toute votre maison, et ce en étant installé à distance de la LiveBox. En revanche, si vous voulez profiter du Wi-Fi 6, il faudra accorder “Proxima” à votre box via un câble Ethernet. Pour l'heure, impossible de dire que ce projet Proxima sera officialisé ni quand il sera commercialisé et proposé à l'ensemble des abonnés de l'opérateur.

Pour rappel, Orange a récemment mis fin à la carrière de Djingo. L'enceinte connectée a été un véritable flop pour l'opérateur, qui n'a pas réussi à imposer son appareil face aux ténors du genre comme le Google Home Mini et Amazon Echo.