Bouygues lance une nouvelle box internet compatible fibre 10G et WiFi 6

Bouygues a convié un parterre de journalistes ce mardi 14 janvier 2020 pour dévoiler une nouvelle box internet. Celle-ci, lancée fin janvier, se caractérise par sa compatibilité avec la fibre 10G et le WiFi 6. Mais ce n’est pas son seul atout, puisqu’elle est évolutive : on peut changer certains de ses composants comme la carte WiFi.

Bouygues nous avait convié ce matin à un événement surprise, et pour cause : l’opérateur dévoilait une nouvelle box fibre qui sera disponible dans le cadre de l’offre Ultym fin janvier. La box proprement dite n’a pour l’instant pas de nom. Mais on connait son design et une grande partie de sa fiche technique.

Cette nouvelle box Ultym (on l’appellera comme ça pour simplifier) est fondamentalement le routeur par lequel la fibre arrive, et qui gère votre réseau local et le signal WiFi – la partie player multimédia, elle, ne change pas. Ce nouveau routeur a donc deux gros atouts. D’abord, sa compatibilité avec la fibre 10G.

Bouygues ne lance pour l’instant pas d’accès internet aussi rapide, mais montre son intérêt pour la technologie, tout en suggérant qu’un tel accès sera lancé prochainement – même si on ne sait pas à quelle échéance. Elle a également le WiFi 6, une nouvelle technologie sans fil qui permet d’atteindre, avec du matériel compatible, jusqu’à 4,8 GB/s sur le réseau 5 GHz et 1,15 GB/s sur le réseau 2,4 GHz.

Une box évolutive

Certains composants comme la carte WiFi peuvent être changés à l’intérieur pour faire évoluer la box. Du côté des ports, on a quatre ports ethernet 1 Gb, et un port 10 GBase-T pour profiter à terme de tout le débit disponible sur une machine. Il y a également deux ports USB 3, un port RJ11 pour le téléphone.

Quant à l’arrivée fibre, tout passe par un port SFP+ avec module transpondeur fibre amovible – comme sur des box telles que la Freebox Revolution – de telle sorte qu’il sera possible de faire évoluer la technologie sans décommissionner la box. La box elle même est une sorte de parallélépipède noir avec des bords arrondis. A l’avant on trouve un écran, une molette, et deux boutons de part et d’autre.

L’écran s’allume dès que l’on approche la main. Il peut montrer certaines informations comme le débit : le test de débit est réalisé sur la box via un nouveau système, avec les serveurs de Bouygues. Ou encore si vous avez des messages ou l’état de la connexion de la box. Les boutons physiques servent à éteindre / allumer la WiFi et éteindre / allumer la box. En plus de la box, Bouygues a parlé d’un nouveau répéteur permettant d’étendre la portée de votre réseau WiFi.

La box arrive on vous le disait dans les offres Ultym d’ici la fin du mois de janvier. Bouygues assure qu’elle n’engendrera aucun surcoût sur la facture. L’opérateur semble comme Orange avec sa Livebox 5, positionner sa box sous l’angle écoresponsable, avec un matériel qui semble durable, évolutif, et à la pointe de la technologie actuelle. Contrairement à Orange, on note la présence dès le départ du WiFi 6 et la compatibilité 10G, le tout dans un design contemporain avec une interface sophistiquée.