Orange retire l’enceinte Djingo de la vente 11 mois après son lancement : c’était un flop monumental !

Orange retire l'enceinte Djingo de la vente 11 mois après son lancement. L'opérateur vient d'officialiser la nouvelle. Pour rappel, le développement de l'appareil a été un véritable parcours du combattant, avec notamment de multiples reports. L'enceinte n'aurait pas réussi à trouver son public selon les dires de l'entreprise française.

L'enceinte Djingo d'Orange fait partie de ces projets maudits, ceux que n'importe quelle entreprise veut à tout prix éviter. Annoncée en 2017, l'enceinte connectée de l'opérateur français a pour vocation de s'imposer comme le Google Home made in France. Pour concrétiser cette ambition de rivaliser face au Google Assistant et à Alexa d'Amazon, Orange s'était allié avec Deutsche Telekom.

Seulement, le développement de l'appareil ne se passe pas comme prévu. De nombreux problèmes techniques viennent ralentir le processus. Le système de reconnaissance vocale a par exemple donné du fil à retordre aux équipes de développement, ainsi que toute la partie sécurité. Finalement, Djingo arrive sur le marché français en novembre 2019, soit deux ans et demi après son annonce initiale par le PDG Stephane Richard.

Un développement chaotique qui a eu raison de Djingo

Problème, ce retard coûte cher à l'enceinte connectée. Elle propose moins de fonctionnalités que ses concurrents, le tout pour un prix de vente plus élevé : 149 € pour une enceinte Djingo (99 € pour les abonnés Live), contre 59 € pour une Google Home Mini et 60 € pour une Amazon Echo (sans compter les différentes promotions qui font fondre les prix des enceintes concurrentes).

Ce qui devait arriver arriva. Orange vient d'officialiser l'arrêt de la carrière de Djingo dans un email envoyé en interne : “Le speaker n'a pas réussi à trouver son public dans un marché d'assistants personnels encombré”, a avoué Michaël Trabbia, directeur technologie et innovation d'Orange, auprès des salariés de l'opérateur.

Si l'enceinte part donc à la retraite après seulement 11 mois d'activité, l'assistant vocal développé spécialement pour Djingo (qui répond au même nom) continuera d'officier. Il a été par exemple intégré dans les télécommandes des Livebox de plus de trois millions de clients en France. “Nous allons concentrer nos ressources sur le développement de Djingo sur la télécommande TV, et accélérer la mise à disposition de nouveaux cas d'usage liés à l'univers des services Orange. Ainsi, à la fin de l'année, il sera possible de commander ses objets et ses scénarios dans le cadre de l'offre Maison Connectée”, a précisé Michaël Trabbia.

