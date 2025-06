Ninja Foodi MAX SmartLid (OL750EU) : le multicuiseur 14-en-1 est à prix cassé !

Le multicuiseur Ninja Foodi Max SmartLid (OL750EU) fait l’objet d’une forte réduction sur le site de la marque. Très polyvalent, ce modèle 14-en-1 est le plus avancé du catalogue de Ninja. Il sait pratiquement tout faire, avec une parfaite maîtrise du temps de cuisson grâce à une sonde intégrée.

Le NINJA Foodi Max SmartLid 14-en-1 (OL750EU) est un multicuiseur et autocuiseur haut de gamme. Il dispose de 14 modes de cuisson qui vous offrent de nombreuses possibilités. Il est en effet capable de : cuire sous pression, griller, cuire au four, déshydrater, faire lever, saisir/faire sauter, mijoter, yaourt, cuire à la vapeur, repas vapeur, combinaison four + vapeur, frire + vapeur, et pain + vapeur.

L'appareil propose également un mode de cuisson à air chaud (Air Fryer). La friteuse sans huile intégrée réduit ainsi considérablement la matière grasse dans vos aliments (jusqu’à -75%).

Le multicuisuer Ninja Foodi Max SmartLid a deux autres atouts : il dispose d’une grande capacité de 7,5 litres, mais aussi d’une sonde intégrée qui est capable de mesurer la température précise à l’intérieur de vos aliments. L’appareil arête alors automatiquement la cuisson à la température ciblée. Vos aliments sont parfaitement cuits, sans que vous ayez besoin de surveiller la cuisson.

Ninja Foodi Max SmartLid : 21% de réduction sur le multicuiseur haut de gamme

Alors qu’il est proposé habituellement à 379,99 €, ce multicuiseur de Ninja voit son prix chuter sous la barre des 300 € grâce à une double promotion. D’abord, il est affiché à 329,99 €, ce qui constitue déjà une belle baisse de prix à la base.

Mais grâce au code promo PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez faire chuter le prix de 30 € supplémentaires. Ce code est valable sur quasiment tous les produits du site :

10 € de réduction pour tout achat en dessous de 150 €

20 € de réduction pour tout achat entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour tout achat entre 250 € et 400 €

Le multicuiseur Ninja Foodi Max OL750EU passe ainsi à 299,99 € au lieu de 379,99 €. Au total, vous bénéficiez d’une réduction de plus de 21% et réalisez une économie de 80 €.