Orange : la Livebox 6 arrive le 7 avril dans une nouvelle offre Livebox Max à plus de 50€ par mois

Après plusieurs années d’attente, Orange va enfin dévoiler une nouvelle box fibre à l’occasion d’un événement demain, la Livebox 6. Celle-ci va corriger les principaux défauts de la Livebox 5, dont notamment l’absence de Wi-Fi 6.

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Orange mise tout sur sa Livebox 5. Présentée en 2019, cette box fibre qui se voulait respectueuse de l’environnement ne proposait pas les dernières normes disponibles sur le marché telles que le Wi-Fi 6 ou encore l’Ethernet 10 Gb/s, pourtant présentes chez la plupart de leurs concurrents.

Pour essayer de tenir tête à Bouygues et SFR qui proposaient tous deux du Wi-FI 6 avec leurs Bbox Fibre Wi-FI 6 et SFR Box 8, Orange avait finalement lancé un répéteur Wi-Fi 6, mais qui ne pouvait pas remplacer les performances d’une box. Orange va donc enfin corriger le tir avec sa nouvelle box Livebox 6, dont les caractéristiques techniques avaient fuité dès le mois de décembre 2021.

Que sait-on de la Livebox 6 d’Orange la veille de son annonce ?

Alors que l’annonce officielle est prévue pour demain, nous savons désormais grâce aux informations de MacGeneration que la nouvelle Livebox 6 d’Orange sera proposée que dans une nouvelle offre encore plus chère que toutes les offres actuelles. Pour rappel, le forfait Livebox Up est actuellement proposé à 29,99 euros par mois pendant un an puis 49,99 euros. La Livebox 6 arriverait dans une nouvelle offre Livebox Max, qui serait donc placée à plus de 50 euros par mois.

On apprend également grâce au compte Twitter Orange Conseil que cette nouvelle offre sera disponible dès le 7 avril prochain. Dans un autre message en réponse à un internaute, le compte officiel de l’opérateur confirme également que la box sera éligible pour un retrait en magasin à la même date, de sorte que les plus impatients d’entre vous puissent en profiter rapidement.

À plus 50 euros par mois, l’offre serait beaucoup plus chère que celle de ses concurrents, dont notamment l’offre Bbox Ultym de Bouygues à 28,99 euros par mois pendant un an puis 46,99 euros. Cette dernière a l’avantage de proposer la dernière norme Wi-Fi 6E, alors que nous ne savons toujours pas si la Livebox 6 va se contenter du Wi-Fi 6 classique ou non. En attendant la présentation officielle de demain, vous pouvez déjà aller découvrir le design officiel de la nouvelle box d’Orange.

Source : MacGeneration