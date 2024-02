Clients Orange, votre facture va augmenter et vous ne pouvez rien y faire

La valse des augmentations des forfaits Internet et mobiles continue. C'est au tour d'Orange d'annoncer des hausses de tarifs impossibles à refuser. Elles prendront effet à partir du mois de mars 2024.

Et ça continue encore et encore disait la chanson. Le début de l'année 2024 est marquée par des augmentations des forfaits fixes et mobiles dont tout le monde se serait bien passé. Il y a quelques jours à peine, Bouygues Telecom annonçait une hausse de tarif allant jusqu'à 4 € de plus par mois. Et sans contrepartie. Même son de cloche chez RED by SFR par exemple, où les détenteurs de certains abonnements mobiles n'existant plus aujourd'hui ont reçu un message disant que leurs prix allaient prendre 0,99 € de plus, toujours sans offrir quelque chose en échange.

Cette tendance est générale, et c'est maintenant au tour des clients Orange d'en faire les frais. Sur le forum ou le compte X (Twitter) de l'opérateur, on peut lire plusieurs messages de même acabit. Des clients se plaignent d'avoir reçu un message leur expliquant qu'à partir du 1er mars 2024, ils allaient devoir payer 2 € de plus par mois.

Cette fois-ci pas pour rien puisque l'augmentation s'accompagne de données supplémentaires. Le montant est variable selon le forfait concerné, un abonné passe ainsi de 140 à 170 Go par mois par exemple. Aucune utilité pour lui : il a consommé 5,2 Go en 6 mois. Sauf qu'il est impossible de refuser.

Les abonnés Orange vont devoir payer plus cher leurs abonnements

Sur le forum d'Orange, la réponse d'une webconseillère a été “approuvée”. Cela veut dire qu'elle est considérée comme exact par l'opérateur. On y lit : “je vous confirme qu'il n'est pas possible de renoncer à l'augmentation de tarif en conservant votre offre actuelle car elle n'est plus proposée au catalogue. En cas, de refus, cela implique un changement d'offre et donc de tarification en basculant sur deux offres distinctes”. Même son de cloche sur X où la hausse se ferait “en réponse aux attentes [des] clients”, ce dont on doute fortement.

Cela semble comme chez RED by SFR toucher celles et ceux possédant un forfait retiré du catalogue. En l’occurrence la gamme Open de chez Orange. Seule solution qui s'offre à vous si vous ne souhaitez pas payer plus : “conformément à l’article L224-33 du code de la consommation, vous pouvez résilier votre offre sans frais pendant 4 mois à compter de la réception du mail d’information”.