Orange pourrait bientôt abandonner sa box TV au profit d’une simple application

Sur son site Le Lab, Orange appelle aujourd’hui ses abonnés à rejoindre une expérimentation qui pourrait bien révolutionner la manière d’accéder aux chaînes TV. Il semblerait en effet que l’opérateur cherche désormais à se passer de son décodeur pour le remplacer par une application sur Google TV et Apple TV. De premiers tests sont en cours.

Entre les plateformes de streaming qui se multiplient et les smart TV qui se mettent à offrir des chaînes de télévision gratuites, c’est à se demander à quoi servent encore les décodeurs des opérateurs. Une question que, visiblement, se sont déjà posée Free et Bouygues Telecom. Tous deux proposent désormais leur propre application sur Google TV et Apple TV, respectivement OQEE et B.TV.

De leur côté, Orange et SFR sont encore un peu à la traîne. Chacun a signé un partenariat exclusif avec Samsung, qui permet au constructeur d’installer l’application TV des deux opérateurs. Mais cela pourrait bientôt changer, du moins chez Orange. En effet, la firme donne actuellement un aperçu de son avenir via sa plateforme Le Lab, qui lui permet de mener quelques expérimentations auprès de ses abonnés.

Orange cherche-t-il à se débarrasser de ses décodeurs TV ?

Depuis aujourd’hui, il est donc possible de s’inscrire à l’une de ces expériences. Orange y propose de découvrir « les premières fonctionnalités de la future application Smart TV d’Orange pour accéder à vos contenus sur les différents écrans de votre foyer (ou en dehors) sans passer par le décodeur ». Le projet est clair : l’opérateur historique veut rejoindre la concurrence en permettant enfin à ses utilisateurs de se passer de leur décodeur TV, jusque là indispensable pour accéder aux chaînes TV et au replay.

Comme l’explique Orange, cette application sera donc disponible sur Google TV et Apple TV, directement via smart TV ou par boîtier et autre Chromecast. On imagine que l’application proposera les mêmes contenus que les décodeurs actuels. Nous n’aurons pas à attendre très longtemps pour en avoir le cœur net : les premiers tests se termineront dès le mois prochain. En fonction des résultats, nous pourrions bien avoir droit à une annonce officielle dans la foulée.