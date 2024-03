Cet abonné Orange n’a plus d’accès à Internet depuis 4 mois, son histoire est navrante

Depuis le passage de la tempête Ciaran il y a 4 mois, ce client Orange installé en Bretagne est toujours privé d'internet. Malgré ses multiples relances auprès de l'opérateur, les réparations se font toujours attendre.

Comme vous le savez peut-être, la Bretagne a été frappé de plein fouet en fin d'année 2023 par la tempête Ciaran. En plus des nombreux dommages matériels, les intempéries ont privé des milliers de foyers d'internet durant de longues semaines. En janvier 2024, on comptait encore plus de 6 500 habitations sans connexion ou réseau téléphonique. Néanmoins, le directeur d'Orange dans le Grand Ouest Jean-Marc Escalette avait été formel à l'époque : toutes les lignes seront rétablies d'ici la fin février 2024.

Comme l'expliquait le cadre, les réparations se sont éternisées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la tempête a mis au sol pas moins de 15 000 poteaux. Pour l'opérateur, le montant des opérations s'est chiffré à plusieurs millions d'euros. Face à un tel chantier, il a fallu donc procéder méthodiquement, en s'attardant d'abord sur le coeur du réseau avant de s'attaquer “aux boucles locales qui amènent le réseau chez l'utilisateur”.

En cette fin mars 2024, on pourrait donc s'attendre à ce que les connexions internet soient rétablies chez l'ensemble des utilisateurs concernés. Du moins, si l'on en croit les précédentes déclarations du cadre de l'opérateur français. Malheureusement, la réalité est toute autre.

Ce client breton attend toujours de récupérer Internet

Comme le racontent nos confrères de Ouest France, cet habitant de Langonnet (Morbihan) est toujours privé d'internet à l'heure où nous écrivons ces lignes. Oui, cela fait donc quasiment 5 mois (la tempête est passée en début novembre 2023) que cet abonné est sans connexion. Pour Alain Breteau, cette situation cauchemardesque ne peut plus durer.

Pourtant, ce client historique de l'opérateur (abonné depuis plus de 30 ans) a rapidement contacté l'opérateur pour résoudre le problème. Début décembre, il a reçu un courrier encourageant d'Orange, qui lui promet un retour à la normale d'ici la fin décembre. Mais après les fêtes de fin d'année, aucune nouvelle de l'entreprise.

Face à ce silence inquiétant, l'abonné reprend contact en janvier 2024. C'est à ce moment que la machine infernale de la sous-traitance s'enclenche. Différentes sociétés sont mandatées par Orange pour réparer le poteau cassé près de la maison de M. Breteau. Au total, six rendez-vous différents sont posés en février, avant d'être tous reportés entre le 5 et le 22 mars 2024. La ligne est finalement réparée, et le poteau changé. Ne reste donc plus qu'à raccorder la ligne et tirer le câble de fibre optique jusqu'à son domicile…

Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, M. Breteau attend toujours une nouvelle date d'intervention pour retrouver enfin sa connexion Internet. Comme si cela ne suffisait pas, l'opérateur ne s'est pas gêné pour poursuivre les prélèvements sur le compte de cet abonné malchanceux, du moins jusqu'en février 2024.