Orange veut détendre ses abonnés avec cette nouvelle chaîne de TV gratuite

Orange vient de confirmer le lancement d'une nouvelle chaîne de TV gratuite : Imearth. Accessible sur le canal 115, cette chaîne inspirée par le concept de slow TV se contente de proposer des expériences apaisantes et relaxantes à l'aide de sons, d'images et d'ambiances uniquement.

Orange chercherait-il à détendre ses abonnés ? Il faut dire que l'opérateur a fait grincer des dents ces derniers temps, notamment depuis qu'il est impossible de zapper les publicités sur des programmes enregistrés sur TF1 et M6.

Mais bonne nouvelle, les utilisateurs agacés par les récentes décisions d'Orange vont poursuivre se relaxer devant la toute nouvelle chaîne Imearth. Accessible sur le canal 115 des bouquets TV d'Orange, cette chaîne puise son inspiration dans le concept de slow TV. Si vous n'êtes pas familier avec le principe, il s'agit de programmes télévisés destinés à produire et diffuser des émissions de très longue durée (de plusieurs heures en majorité).

Orange ajoute Imearth sur son bouquet TV gratuit

Pour résumer, Imeartch se présente comme une chaîne de relaxation et de contemplation en proposant des images, des sons et des ambiances diverses et variées. “Dans une forêt, en bord de mer, en plein campagne, proche de chez vous ou de l'autre côté de la planète, le voyage est rendez-vous”, écrit Orange sur le site MagTV.Orange.fr.

Autour de 6 thématiques, à savoir Nature, Voyage, Découverte, Culture & Patrimoine, Sports & Loisirs, Imearth propose quelques minutes d'évasions ou des heures “d'émerveillement” avec des promenades en nature, des visites de musées enrichissantes ou encore un vol en parapente par exemple. Notez qu'avec l'arrivée d'Imearth dans son bouquet gratuit, Orange a été contraint de revoir la numérotation de son plan de service. Voici les nouveaux canaux des chaînes concernés :

Marmiton TV : 117

Kitchen Mania : 118

Explore : 119

Animaux : 120

Crime District : 121

Chasse & Pêche : 122

Toute l'histoire : 123

Histoire TV : 124

Ushuaïa TV : 125

MyZen TV : 126

Science et Vie TV : 127

Concernant la TV d'Orange, rappelons que l'opérateur a lancé en octobre 2023 sa nouvelle box fibre : la Livebox 7. Son principal intérêt est d'embarquer une compatibilité avec la technologie XGS-PON. Grâce à l'ajout de ce procédé, les clients Livebox 7 peuvent prétendre à des débits supérieurs de 5 Gbits/s (en descendant) et 1 Gbit/s (en montant). Par rapport au modèle 6, les gains sont donc de 3 Gbit/s et 200 Mbits/s respectivement.