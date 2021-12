Livebox 6 : WiFi 6E, débit, design, la prochaine box Orange se dévoile

2022 serait l’occasion pour Orange de lancer sur le marché sa Livebox 6. C’est en tout cas ce que révèlent les premières concernant la future box. D’après les rumeurs, celle-ci serait (enfin) compatible avec le WiFi 6, voire le WiFi 6E. Elle est composée d’un port RJ45 à 2,5 Gb/s et de quatre autres à 1 Gb/s.

Il y a de cela deux ans, Orange présentait sa Livebox 5. L’opérateur avait alors fait le choix audacieux de faire l’impasse sur le WiFi 6 et d’offrir un débit grimpant jusqu’à 2 Gb/s. Malgré le retard technologique affiché, ce dernier plaidait alors une stratégie respectueuse de l’environnement. Une stratégie rapidement oubliée, à en croire les premières informations concernant la Livebox 6.

Nos confrères de Next Inpact révèlent ainsi que la box, dont le nom de code serait Safran, est un modèle entièrement pensé pour la fibre. De ce fait, on ne retrouverait pas de module xDSL, mais plutôt deux connecteurs RJ11 et deux lignes VoIP. Le nombre de ports est également revu à la hausse : un port RJ45 à 2,45 Gb/s, en WAN donc puisqu’il s’agit de fibre, serait accompagné de quatre ports à 1 Gb/s chacun.

Voici les premières infos concernant la Livebox 6

On peut donc s’attendre à un débit de 5 Gb/s au minimum, bien qu’il est difficile de l’affirmer avec certitude pour le moment. Ce qui est sûr en revanche, c’est le passage tant attendu au WiFi 6. Pour l’heure, les tests se sont concentrés sur les fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz. Mais la Livebox serait en théorie compatible avec les bandes 6 GHz, ce qui lui permettra d’exploiter le WiFi 6E, dont la France a récemment autorisé l’utilisation.

Côté design, les boutons Power et Reset seraient disposés à l’arrière, tandis que deux voyants de statut viendraient habiller la face supérieure du boitier. Ce dernier serait également composé d’un écran tactile donnant accès à un certain nombre d’informations et de réglages. Il serait enfin possible de tester le fonctionnement de la box à l’aide d’un bouton « service ».

L’ensemble se voudrait relativement compact, bien qu’un peu épais, le tout revêtu d’un matériau donnant l’impression d’être un tissu. Aucune information concernant sa date de sortie ni son prix n’a pour l’heure été révélée. Rappelons toutefois qu’Orange avait profité du lancement de la Livebox 5 pour augmenter discrètement ses tarifs.

Source : Next Inpact