Livebox 6 : voici le design de la nouvelle box d’Orange

La Livebox 6, la nouvelle box d'Orange, dévoile son design en images à quelques jours seulement de sa présentation officielle. Comme le laissant présager la première photo diffusée par l'opérateur, cette box sera capable de tenir à la verticale.

Comme vous le savez peut-être, Orange présentera sa nouvelle Livebox 6 le 6 avril 2022 lors d'un évènement dédié. En guise de teasing, l'opérateur a diffusé une première image de sa future box. Seulement et malheureusement pour Orange, le twettos Tino-X83 a décidé de gâcher l'effet de surprise en publiant sur Twitter plusieurs photos volées de la Livebox.

L'occasion pour nous de découvrir en avant-première le design de cette nouvelle box. Comme le suggérait la première image partagée par Orange, ces photos confirment que la Livebox 6 est pensée pour être installée à la verticale. Avec ses airs de porte-documents, on ne peut pas dire que la Livebox 6 a un design passe partout. Qu'on adhère ou pas, il faudra faire avec.

On remarque les deux côtés de l'appareil sont recouverts d'un revêtement spécial, tandis qu'on retrouve sur la face avant un écran e-ink tactile, qui affichera certaines informations comme les messages d'erreur, la chaîne sur laquelle vous êtes, l'heure, etc. La partie supérieure de la box abrite le traditionnel témoin lumineux qui indiquera le statut de votre connexion. Les photos partagées par le tweetos nous permettent également de voir en détail les connectiques de Livebox 6.

Ainsi, l'appareil propose un port Ethernet de 2,5 Gb/s, quatre port Ethernet de 1 Gb/s, deux ports RJ11 pour brancher des téléphones fixes, un port pour la fibre optique et un port USB-A. On note également la présence d'un imposant bouton On/Off. Pour rappel, la Livebox 6 devrait proposer un débit maximum de 5 Gb/s et compte surtout prendre en charge le WIFI 6E.

Une excellente nouvelle, d'autant que la France vient d'en autoriser l'utilisation pour tous les opérateurs français. Cette nouvelle génération du WIFI apporte un changement majeur : l'ajout de la bande 6 GHz, ce qui permet d'offrir trois canaux supplémentaires à votre box. En résulte une meilleure connexion et un meilleur débit de 30% lorsque le réseau est surchargé. À condition évidemment que vos appareils soient compatibles avec le WIFI 6E.