Orange facilite le passage à l’eSIM sur les iPhone, voici la marche à suivre

Depuis quelques jours, les clients Orange et Sosh sous iOS peuvent passer facilement d'une carte SIM traditionnelle à une eSIM. En effet, plus besoin maintenant d'utiliser les applications mobiles de l'opérateur. Un passage dans les réglages de votre iPhone suffit. On vous explique la marche à suivre.

Depuis ce 20 décembre 2023, les abonnés à un forfait mobile Orange ou Sosh peuvent convertir leur carte SIM traditionnelle en une eSIM plus facilement et plus rapidement. Jusqu'alors, il fallait passer impérativement par l'une des applications mobiles de l'opérateur, ou bien directement par son espace client en ligne. Une manoeuvre parfois compliquée en raison du nombre de sous-menus à parcourir.

Or, Orange vient donc de simplifier grandement la procédure, du moins pour les possesseurs d'iPhone. En effet et depuis quelques jours, les clients peuvent passer à une eSIM en passant simplement par les Réglages de leur smartphone (sans avoir à passer par les méthodes précédemment citées).

Comment passer à l'eSIM depuis son iPhone ?

Pour ce faire, rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone, puis une fois dans la catégorie Données cellulaires, vous devriez trouver un nouvel onglet Convertir en eSIM, juste en-dessous de l'onglet PIN de la carte SIM.

En cliquant sur Convertir en eSIM, l'utilisateur sera amené ensuite à se connecter avec son identifiant Sosh ou Orange. Ceci fait, il sera redirigé immédiatement sur un portail Orange pour finaliser l'opération. Et oui malheureusement, tout ne se passe pas en local sur votre iPhone. Depuis ce portail, l'utilisateur est invité à payer les frais requis pour passer à l'eSIM, qui s'élèvent à une dizaine d'euros.

Précisons que ce raccourci repose en réalité sur une fonctionnalité introduite par Apple, à savoir le eSIM Quick Transfer. Comme l'explique la marque à la pomme sur son site officiel, cette fonctionnalité vous permet “de transférer la carte SIM de votre ancien iPhone vers votre nouvel iPhone sans contacter votre opérateur. Ajoutons que cette nouveauté implique d'avoir votre iPhone compatible eSIM (iPhone XS, XS Max, XR ou modèle ultérieur) et d'être à minima sous iOS 17.2.

Pour rappel, Samsung a été le premier constructeur Android à ajouter la possibilité de transformer sa carte SIM en eSIM directement depuis son smartphone. Toutefois, ce service est disponible uniquement sur les smartphones Galaxy équipés de One UI 5.1.