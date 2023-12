Orange : un employé dépense des milliers d’euros en smartphone en volant des chèques cadeaux

Pendant un an, un employé d’Orange a volé de très nombreux chèques cadeaux à son entreprise avant de faire coincer. C’est finalement après avoir effectué un gros achat que l’opérateur lui a mis la main dessus. Il avait également dérobé une grande quantité de matériel.

Il a failli passer un excellent Noël, mais il a fini par se faire coincer. Pendant plus d’un an, un homme de 33 ans habitant à Lannion a collectionné un certain nombre de chèques cadeaux. Comment ? En les volant à Orange, son employeur. En effet, depuis septembre 2022, l’opérateur remarquait régulièrement que les chèques cadeaux distribués à ses employés disparaissaient « mystérieusement ».

L’individu profitait ainsi de son statut d’agent de sécurité pour utiliser ses accès privilégiés et se servir dans la caisse. Une situation qui a duré jusqu’à ce mois d’octobre, ce qui a permis au suspect d’amasser un joli pactole de 7000 €. Ce dernier aurait pu s’arrêter là mais, constatant que son employeur ne retrouvait pas sa trace, a poussé le vice un peu loin en s’appropriant également du matériel vendu par l’entreprise, notamment des smartphones et autres appareils high tech.

Sur le même sujet — Orange propose un nouveau décodeur TV 4K, mais vous ne l’aurez pas

Il dérobe 9000 euros à Orange en matériel et chèques cadeaux

Au total, la police estime à 9000 euros l’ensemble de son butin amassé au fil des mois. Pendant un temps, l’homme ne fait rien de tout cet argent. Ce n’est que le mois dernier, probablement pour préparer les fêtes de Noël, qu’il se décide à utiliser ses chèques cadeaux dérobés. Malheureusement pour lui, il semblerait qu’il ait eu les yeux plus gros que le ventre.

Sur le même sujet — Orange promet une fibre à 10 Gb/s à tous ses clients d’ici 2026, mais à une condition

Interpellé par la quantité de chèques cadeaux délivrés, le commerçant de produits high tech dans lequel il s’est rendu prévient la police. Finalement, il y a quelques jours, la police organise une perquisition au domicile du suspect, dans lequel il retrouve plusieurs milliers d’euros en chèques cadeaux et appareils électroniques. L’homme a reconnu les faits et se retrouvera face à la justice le 24 avril prochain.

Source : Ouest-France