Abonnés Orange, vous ne pouvez plus zapper les pubs enregistrées sur TF1 et M6 ? C’est normal

Coup dur pour les abonnés Orange. Ils ne peuvent plus passer les publicités en accéléré sur les programmes TF1 et M6 enregistrés via le décodeur TV. Un comportement identique à celui de Bouygues Telecom.



Il y a deux jours au moment d'écrire ces lignes, l'abonné Orange ReneTaupiere poste un message sur le forum de l'opérateur dans un sujet intitulé “Impossible de zapper la pub”. L'internaute constate quelque chose qu'il n'a encore jamais vu : “je regarde un programme de TF1 enregistré depuis le décodeur télé et je ne peux pas avancer la pub mais je peux avancer dans l'émission”. Plusieurs personnes viennent rapidement dire que chez eux aussi, c'est la même chose. Une photo montre d'ailleurs un message “action impossible” sur l'écran d'une TV.

ReneTaupiere fait quelques tests : “après enregistrement simultané de TF1 (Starac) et France2 (Tout le monde à son mot à dire), j'ai passé les deux programmes en mode accéléré et je confirme bien que TF1 ne permet plus de zapper la pub dans l'enregistrement contrairement à France 2 où c'est encore possible”. Au final, il n'est plus possible pour les abonnés Orange d’accélérer les publicités des programmes enregistrés sur les chaînes TF1 et M6 via l'enregistreur numérique. L'assistance d'Orange a d'ailleurs confirmé et listé TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9 et 6ter.

Chez Orange, les abonnés ne peuvent plus accélérer les publicités sur un enregistrement de TF1 ou M6

Ce changement non annoncé viendrait d'une demande de TF1 et de M6. Il est déjà actif chez Bouygues Telecom depuis quelques mois. En mai 2021, un abonné posait une question similaire sur le forum de l'opérateur. Laissé à l'abandon pendant plus de deux ans, une réponse d'une employée arrive en octobre 2023 : “lors de la lecture d'un enregistrement sur les chaines du groupe TF1 (TMC, TFX, TF1 série films et LCI) et du groupe M6 (W9, 6TER, Paris Première et Téva), l'avance rapide sur les publicités automatiques n'est pas possible, comme c'est d'ailleurs déjà le cas sur les replays. Elles seront indiquées par des petits marqueurs sur votre barre de progression”. Difficile d'échapper aux pubs, surtout qu'elles sont ciblées sur l'interface des box TV de Bouygues.

La seule solution technique de contournement à l'heure actuelle est de repasser à un enregistrement physique, c'est-à-dire en branchant une clé USB ou un disque dur externe au décodeur TV. Une solution peu pratique qui oblige à enregistrer un programme à la fois seulement. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les opérateurs restants suivent le mouvement dans les prochaines semaines.

Source : Next