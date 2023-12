Orange promet une fibre à 10 Gb/s à tous ses clients d’ici 2026, mais à une condition

Dans un communiqué, Orange a annoncé que son offre de fibre XGS-PON est en cours de déploiement et que 30 % de ses clients éligibles en profiteront dès la fin 2024. D’après l’opérateur, l’offre sera disponible pour tous ses abonnés d’ici la fin 2026. Du moins, tous ceux qui auront souscrit à une offre Livebox 7.

Orange est sur le point de rattraper un très sérieux retard. Après le déploiement de fibre XGS-PON par SFR auprès de millions de ses abonnés, et dans l’Île-de-France et plusieurs autres métropoles par Bouygues Telecom, c’est enfin au tour de l’opérateur historique de faire sa grande annonce. Pour rappel, la fibre XGS-PON est une petite révolution dans le milieu, puisqu’elle permet d’obtenir un débit théorique de 10 Gb/s en upload et en download. Elle diffère ainsi de la fibre 10G-EPON de Free, qui ne propose 10 Gb/s qu’en download.

La fibre XGS-PON est en théorie déjà disponible chez Orange depuis le lancement de Livebox 7, en octobre dernier. Mais encore faudrait-il déployer la technologie dans l’Hexagone. C’est à cela que s’est engagé l’opérateur dans un récent communiqué de presse. Depuis l’annonce de sa box, Orange a déjà raccordé plus d’un million de foyers à la XGS-PON. D’ici la fin de l’année prochaine, l’opérateur affirme que 30 % de ses clients éligibles pourront profiter de la technologie.

Orange promet une fibre surpuissante pour ceux qui sont prêts à en payer le prix

Et ce n’est pas tout. Orange promet également que 100 % de ses clients éligibles auront droit aux débits impressionnants de cette nouvelle fibre d’ici 2026. Des performances qui s’adressent en premier lieu aux plus gros consommateurs de bande-passante, comme « les télétravailleurs qui échangent des fichiers volumineux ou des vidéos, et les gamers téléchargeant des jeux dématérialisés », explique Thomas Gosselin, Directeur Innovations For Home chez Orange.

Bien entendu, ce n’est pas un véritable cadeau qu’Orange fait à ses clients. En effet, en affirmant que 100 % de ses clients auront droit à la fibre XGS-PON, l’opérateur entend ceux qui sont prêts à payer pour sa Livebox 7 et son forfait Max Fibre à 57,99 € par mois. Une clientèle premium donc qui, comme l’a souligné Orange, a « besoin » d’un tel débit pour continuer à mener tranquillement ses activités.

Source : Orange