Orange et Sosh dévoilent des offres imbattables sur le Galaxy S25

Le Galaxy S25 débarque avec des offres exceptionnelles chez Orange et Sosh ! Dès 149€ avec engagement ou 549€ sans engagement, profitez de remises, bonus reprise et écouteurs Buds3 offerts. Une opportunité à saisir !

Samsung lance sa nouvelle série Galaxy S25, et Orange propose des promotions à la hauteur de l’événement. Le Galaxy S25 256 Go est accessible dès 149€ avec engagement ou 549€ sans engagement. Ces prix incluent des remises, des bonus reprise et même des écouteurs Galaxy Buds3 offerts. Avec ces offres, Orange rend ce smartphone haut de gamme plus abordable que jamais.

Galaxy S25 : Comment profiter de prix mini avec Orange ?

Orange propose deux formules adaptées à vos besoins : l'une avec engagement pour maximiser les réductions, et l'autre sans engagement pour plus de liberté.

1 – Avec engagement 24 mois chez Orange, vous profitez de :

60€ de remise sur le 256Go soit le prix du 128Go

80€ de remise pour les nouveaux clients Orange Mobile avec engagement

100€ de bonus reprise pour le rachat de votre ancien mobile d’une valeur minimum de 10€

100€ d’offre de remboursement gérée par Samsung

Buds3 offert

2 – Sans engagement chez Orange ou Sosh, vous profitez de :

60€ de remise sur le 256Go soit le prix du 128Go

80€ de remise pour les nouveaux clients Sosh Mobile sans engagement

150€ de remise pour les clients Orange Mobile et Sosh Mobile sans engagement

100€ de bonus reprise pour le rachat de votre ancien mobile d’une valeur minimum de 10€

100€ d’offre de remboursement gérée par Samsung

Buds3 offert

Pourquoi craquer pour un Galaxy S25 ?

La série Galaxy S25 ne se contente pas de briller sur le papier, elle impressionne par ses caractéristiques.

Galaxy S25 Ultra : 5 capteurs photo, dont un principal de 200 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Avec un Space Zoom x100 et une batterie de 5000 mAh, il est idéal pour la photographie et les longues journées d’utilisation.

: 5 capteurs photo, dont un principal de 200 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Avec un Space Zoom x100 et une batterie de 5000 mAh, il est idéal pour la photographie et les longues journées d’utilisation. Galaxy S25+ : Une version équilibrée, dotée d’un écran de 6,7″, d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un processeur performant.

: Une version équilibrée, dotée d’un écran de 6,7″, d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un processeur performant. Galaxy S25 : Le modèle d’entrée de gamme avec un écran de 6,2″, un capteur de 50 Mpx et un processeur Snapdragon 8 Elite.

Tous les modèles intègrent Galaxy AI, un assistant intelligent, ainsi que les fonctions innovantes Now Brief et Now Bar pour simplifier la gestion quotidienne.

Une offre limitée à saisir rapidement

Entre les remises, les bonus reprise et les Galaxy Buds3 en cadeau, ces offres permettent de rendre le Galaxy S25 plus accessible. Que vous recherchiez une solution économique avec engagement ou une option sans contrainte, Orange a pensé à tout et vous propose ainsi :

Le Galaxy S25 à partir de 149€ au lieu de 289€

Le Galaxy S25+ à partir de 349€ au lieu de 549€

La Galaxy S25 Ultra à partir de 599€ au lieu de 849€

Mais attention, ces promotions ne dureront pas éternellement. Si vous cherchez à changer de smartphone, c’est le moment ou jamais !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.