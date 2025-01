Le Samsung Galaxy S25 à moins de 150 € : l’offre de SFR à ne pas rater !

Profitez d’une offre exceptionnelle chez SFR : le Galaxy S25 est disponible à seulement 149 €. Découvrez les détails de cette promotion unique sur le smartphone le plus attendu de Samsung.

Profiter des offres sur la Galaxy S25 Series

SFR frappe un grand coup avec une offre sur le Galaxy S25 qui risque de faire des heureux. Ce smartphone haut de gamme devient enfin accessible à un prix presque imbattable, grâce à des remises avantageuses et un remboursement malin.

En vous rendant dès maintenant chez SFR, vous pouvez en effet profiter du tout nouveau Samsung Galaxy S25 pour seulement 149€, soit moins de 150€ pour le plus récent des Samsung Galaxy ! Comment bénéficier d’un prix si bas ? SFR vous propose plusieurs offres cumulables :

150€ de remise immédiate

80€ de remboursement après achat

Un paiement de 8€/mois étalé sur 24 mois

Pour profiter de ces offres, vous devez simplement souscrire le forfait 250Go SFR. Il est disponible à 2 tarifs :

26,99€ par mois pendant 12 mois pour les clients Box SFR, puis 36,99 €/mois.

34,99€ par mois pendant 12 mois pour les autres, puis 44,99 €/mois.

SFR propose également les autres smartphones de la gamme à prix réduit :

Le Galaxy S25+ à partir de 429€ + 8€/mois pendant 24 mois avec 230€ de remise immédiate et un remboursement de 80€

+ 8€/mois pendant 24 mois avec 230€ de remise immédiate et un remboursement de 80€ Le Galaxy S25 Ultra à partir de 679€ + 8€/mois pendant 24 mois avec 230€ de remise immédiate et un remboursement de 80€

La gamme Galaxy S25 : des options pour tous les besoins

La nouvelle gamme Galaxy S25 de Samsung est taillée pour plaire à tout le monde. Trois modèles sont disponibles : le Galaxy S25, le S25+ et le S25 Ultra. Chaque appareil apporte ses propres atouts tout en restant dans le haut de gamme.

Le Galaxy S25 est parfait pour ceux qui veulent un smartphone compact sans sacrifier la qualité. Avec son écran AMOLED de 6,2 pouces et ses performances boostées par le processeur Snapdragon 8 Elite, il tient à la fois dans la poche et la distance. Le S25+, plus grand (6,7 pouces) et plus endurant, est idéal pour les utilisateurs intensifs. Quant au S25 Ultra, c’est clairement la star : écran XXL de 6,9 pouces, système photo impressionnant de 200 Mpx et design robuste en titane.

Avec la Galaxy AI intégrée, tous les modèles offrent une expérience personnalisée et intuitive, tandis que leurs batteries optimisées vous accompagnent toute la journée. Bref, il y a de quoi trouver son bonheur.

Acheter le Galaxy S25 à prix mini

Autant de fonctionnalités pour moins de 150€, c’est une offre difficile à ignorer. Alors si vous êtes intéressé, n’attendez pas plus et laissez-vous tenter dès maintenant ! Si vous hésitiez à renouveler votre smartphone, c’est peut-être le moment ou jamais de craquer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.