OPPO Watch 4G : la montre connectée est à 129 € chez Orange

Voici un bon plan pour celles et ceux qui souhaitent acquérir une montre connectée compatible avec la 4G ! Chez Orange, l'OPPO Watch est proposée à 129 euros grâce à une offre de remboursement valable durant quelques semaines.

Les objets connectés sont à l'honneur à l'approche des fêtes de fin d'année sur la boutique en ligne Orange. Après les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro à moins de 110 euros et l'enceinte sans fil JBL Flip 6 à 69,99 euros, c'est au tour d'une montre connectée de faire l'objet d'un bon plan sur le site de l'opérateur.

En effet, l'OPPO Watch proposée dans sa version 4G et dans son coloris noir est vendue au prix de revient de 129 euros au lieu de 199 euros. Les 70 euros de réduction se font par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 4 janvier 2023 (voir conditions).

Disponible dans son modèle 46 mm, la Watch de la marque OPPO est équipée d'un écran AMOLED de 1,91 pouce avec une résolution de 402 x 476 pixels, du système d’exploitation Wear OS by Google, d'une mémoire vive de 1 Go de RAM, d'un espace de stockage de 8 Go, du processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 et d'une batterie de 430 mAh (avec la charge rapide VOOC Watch) lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 30 heures. Quant à la connectivité, on retrouve notamment le GPS, le Bluetooth 4.2, la norme Wi-Fi 2.4G (802.11 b/g/n), le NFC et le réseau 4G.