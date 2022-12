Samsung Galaxy Buds 2 Pro : les écouteurs sans fil sont à prix réduit

C'est certainement l'une des belles offres promotionnelles de cette fin d'année 2022 ! Au cours d'une durée limitée, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 Pro peuvent être obtenus à moins de 110 euros grâce à une double offre de remboursement.

À l'approche de Noël, l'opérateur Orange a décidé de proposer une offre de remboursement de 70 euros (valable jusqu'au 4 janvier 2023) sur l'achat des Galaxy Buds 2 Pro. Grâce à cette ODR, le prix des écouteurs sans fil de la marque Samsung passe de 229,99 euros à 159,99 euros.

Mais ce n'est pas tout ! Les écouteurs en question disponibles en trois coloris au choix sont également éligibles à une autre offre de remboursement, mais de la part de Samsung. Cette fois-ci, il s'agit d'une ODR de 50 euros valable avant le 29 janvier 2023. En prenant en compte la deuxième ODR, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont donc au prix de revient de 109,99 euros.

Considérés comme étant les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque coréenne, les Samsung Galaxy Buds2 Pro dotés d'un son signé AKG embarquent deux haut-parleurs (10 mm Woofer + 5,3 mm Tweeter) et trois microphones (2 externes + 1 interne) pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit réglable avec capacité à réduire le bruit de fond jusqu'à 98%, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.