OPPO Reno6 Pro : le très bon smartphone 5G est à prix cassé pour les soldes

Le Reno6 Pro de la marque OPPO devient de plus en plus abordable au cours des soldes d'hiver 2022. Le très bon smartphone 5G bénéficie en effet de 340 euros de réduction chez Orange et Sosh. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Le numéro 1 des télécoms Orange et sa filiale à bas coût Sosh ont lancé leur 2ème démarque des soldes d'hiver 2022. Et à cette occasion, les deux opérateurs ont décidé de casser le prix d'un smartphone compatible 5G.

Ainsi, jusqu'au 8 février prochain, le OPPO Reno6 Pro est vendu au tarif de 459 euros au lieu de 799 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 340 euros de la part d'Orange et de Sosh.

Concernant ses points forts, le OPPO Reno6 Pro est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 870, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation ColorOS basé sur Android. Pour la photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectivité, elle se compose du WiFi 6, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du OPPO Reno6 Pro.