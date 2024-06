Les Reno 12 et 12 Pro d’Oppo arrivent en France avec un rapport qualité-prix très agressif, ça fait plaisir

Une semaine après l’officialisation de son retour en France, Oppo dévoile les derniers détails commerciaux sur les Reno 12 et 12 Pro. Quand allez-vous pouvoir les acheter ? Quelles seront les configurations disponibles ? Et surtout quel sera le prix des deux smartphones ? Nous savons enfin tout. Et vous n’allez pas être déçus !

La semaine dernière, nous apprenions avec plaisir qu’Oppo revenait en France après un an d'absence. Désormais gérée directement par la filiale européenne, la marque se veut rassurante : elle revient pour de bon. Lors de l’annonce de son retour, Oppo annonçait également amener dans ses cartons deux smartphones récemment présentés en Chine : les Reno 12 et Reno 12 Pro, successeurs lointains du Oppo Reno 8 que nous avions testé fin 2022. Le lancement européen de ces deux smartphones était calé aujourd’hui.

Comme prévu, Oppo a donc tenu une keynote pour annoncer l’arrivée des deux téléphones en Europe, précisant tous les détails de la commercialisation en France. Nous connaissons le prix, les configurations et même la date de sortie. Et autant dire qu’Oppo soigne son retour, car le rapport qualité-prix des Reno 12 est suffisamment agressif pour aller chercher Motorola, Redmi, Poco et Honor. Voilà une bonne nouvelle.

Les Reno 12 et 12 Pro arrivent en France à moins de 550 euros

Commençons par les configurations. Chaque modèle ne se décline qu’en une seule version. Le Reno 12 est équipé de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et le Reno 12 Pro est pourvu de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ensuite les prix. Le Reno 12 est commercialisé 449 euros en France. Et le Reno 12 Pro est vendu 549 euros. Pour rappel, le Reno 8 « standard », avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, était proposé en France à 599 euros. Oppo fait un réel effort commercial pour son retour.

Dernier point important : la date de lancement. Les Reno 12 et 12 Pro seront en précommande à partir du 21 juin 2024. Soit à la fin de la semaine. Les précommandes seront honorées au début du mois de juillet, date à laquelle les produits arriveront ensuite sur les étals des boutiques physiques et virtuelles. Retrouvez ci-dessous les principales caractéristiques de ces deux téléphones :

Reno 12

Écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7300

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 80 watts

Capteur photo principal 50 MP avec stabilisateur optique

Capteurs ultra grand-angle 8 MP

Capteur macro 2 MP

Capteur selfie 32 MP avec autofocus

WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, lecteur d’empreinte, 5G

Résistance à l’eau et à la poussière IP65

Reno 12 Pro