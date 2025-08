Oppo Reno 14 : prix, sortie, caractéristiques techniques, on sait tout des trois modèles

Les Oppo Reno 14 sont sur le point d'arriver sur le marché français. Et on connait déjà leur prix, ainsi que leur fiche technique.

La série des Reno 14 d'Oppo est sur le point de faire son arrivée en Europe. D'après les informations de Dealabs, le Reno 14 5G, le Reno 14 F 5G et le Reno 14 FS 5G seront disponibles chez nous à partir du 18 août 2025. Le Reno 14 Pro, un modèle plus haut de gamme lancé en Chine, n'est pour l'instant pas prévu dans nos contrées, alors que le Reno 13 Pro est bien sorti en France il y a quelques mois.

L'Oppo Reno 14 5G représente donc l'option la mieux équipée de la famille. On attend un écran AMOLED de 6,59 pouces avec définition 2 760 × 1 256 pixels, une puce MediaTek Dimensity 8350, 12 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage, une batterie 6 000 mAh et une puissance de charge jusqu'à 80 W. Le capteur photo principal est un Sony LYT-600 et on retrouve un téléobjectif offrant un zoom optique 3,5x.

Hausse de prix pour les Reno 14 les moins chers

Le Reno 14 F 5G et le Reno 14 FS 5G sont basiquement les mêmes smartphones, mais avec des configurations de mémoire différentes. Le premier cité embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible), le second 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (extensible). Pour le reste, on a un SoC d'entrée/milieu de gamme Snapdragon 6 Gen 1, un écran AMOLED de 6,57 pouces 1 080p, une batterie 6000 mAh, et une vitesse de charge 45 W. Le capteur photo grand-angle est un Sony IMX882. Pas de téléobjectif ici, il faut se contenter d'un module macro pour les gros plans.

Les trois smartphones sont livrés sous ColorOS 15 (Android 15). Le Reno 14 sera proposé dans les coloris blanc opale et vert émeraude, les deux autres en bleu opale et vert émeraude. Les prix annoncés sont les suivants :

Oppo Reno 14 5G (12/512 Go) : 649 euros

Oppo Reno 14 FS 5G (12/512 Go) : 429 euros

Oppo Reno 14 F 5G (8/256 Go) : 349 euros

Le Reno 14 5G devrait aussi être disponible en version 256 Go de stockage, mais la source ne dispose de son tarif. On observe une hausse de prix par rapport aux Reno 13 commercialisés en début d'année. Le Reno 14 FS est 30 euros plus cher que le Reno 13 FS, tandis que le Reno 14 F est 20 euros plus cher que son prédécesseur.