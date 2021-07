Oppo Find X3 Neo : le smartphone 5G est au meilleur prix chez Orange et Sosh

Profitez des derniers jours des soldes d'été 2021 pour bénéficier d'une réduction de 200 euros sur l'achat du Find X3 Neo chez Orange et Sosh. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, le très bon smartphone de la marque Oppo est à moins de 600 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Vous avez jusqu'à ce lundi 26 juillet 2021 pour acquérir le Find X3 Neo au meilleur prix chez Orange et Sosh. Affiché au prix conseillé de 799 euros, le smartphone 5G de la marque Oppo voit son tarif diminuer à 599 euros sur les sites du numéro 1 des télécoms et de la filiale low-cost.

Sorti en mars 2021, le Oppo Find X3 Neo est un téléphone équipé d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+, un taux de rafraichissement de 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Le smartphone est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide Super VOOC 2.0 65W. Le tout tourne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS 11.1. La partie photo est composée d'un capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Oppo Find X3 Neo.