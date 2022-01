OPPO Find X3 Lite : le smartphone 5G passe sous les 230 € pour les soldes

Le Find X3 Lite est à l'honneur durant les soldes d'hiver 2022 ! Le modèle allégé des Find X3 Series de la marque OPPO bénéficie de 50 euros de réduction pour atteindre le prix exact de 229,20 euros sur le site de Bouygues Telecom.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre à durée limitée que le OPPO Find X3 Lite peut être obtenu sous les 230 euros pour les soldes d'hiver 2022.

Jusqu'au dimanche 30 janvier prochain, l'opérateur Bouygues Telecom permet de se procurer le smartphone 5G de la marque chinoise disponible dans un coloris bleu ou noir au tarif précis de 229,20 euros au lieu de 299,20 euros. Afin d'obtenir la réduction de 50 euros, il suffit de constituer un dossier permettant de bénéficier d'une offre de remboursement dont les modalités sont à retrouver ici.

Dévoilé en même temps que les modèles Pro et Neo, le Find X3 Lite de OPPO est un téléphone doté d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz. Le smartphone est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. La partie photo se compose d'un quadruple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.