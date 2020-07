OPPO Find X2 Pro : le compagnon idéal pour le multimédia

L’OPPO Find X2 Pro n’est pas qu’un monstre de puissance doté d’une recharge ultra-rapide. Le smartphone haut de gamme est aussi un formidable outil d’un point de vue multimédia, aussi bien pour consommer que pour créer des contenus.

Reconnu par tous les acteurs du streaming vidéo

Adoubé par Netflix, Amazon Prime Video et YouTube, l’OPPO Find X2 Pro a reçu une certification de chacune de ces plateformes de streaming vidéo majeures. Le mobile est particulièrement recommandé pour le visionnage de séries, films et vidéos, un usage de plus en plus fréquent chez les utilisateurs, pour bien des raisons.

Tout d’abord, l’OPPO Find X2 Pro est certifié HDR10+. Cette technologie permet d’améliorer nettement la qualité des images affichées à l’écran car les réglages de ce dernier sont automatiquement modifiés scène par scène pour bénéficier de chaque seconde des paramètres les plus adéquats.

Le smartphone bénéficie également du DRM Widevine L1 (le plus haut niveau existant) de Google, absent de nombreux modèles d’appareils Android. Celui-ci est indispensable pour avoir accès à la définition HD (et supérieure) sur les applications de streaming vidéo comme Netflix, Molotov, Amazon Prime Video, OCS… Il est même impossible de lire des contenus sur Disney+ sans Widevine L1. Un problème que ne rencontre donc pas l’OPPO Find X2 Pro.

Un écran plein de technologies

Et les atouts de la dalle de l’OPPO Find X2 Pro sont loin de s’arrêter là. Display Mate, considéré comme la référence en matière d’écran, lui a attribué la meilleure note possible (A+). L’organisme de certification TÜV Rheinland a, quant à lui, certifié le smartphone “Eye Comfort”, garantissant un affichage avec une faible quantité de lumière bleue (nuisible aux yeux et au sommeil), l’absence de scintillement et une réduction des reflets.

L’OPPO Find X2 Pro, c’est aussi une qualité d’image QHD+ (1440 x 3168 pixels) pour toujours plus de détails et une couverture de 100% de l’espace de couleur DCI-P3, standard du cinéma numérique, pour une fidélité inégalable. Avec sa profondeur de couleurs de 10 bits, il supporte plus d’un milliard de couleurs, là où les 8 bits que l’on retrouve sur la plupart des écrans de smartphone n’offrent qu’une palette de 16 millions de couleurs. La luminance pouvant atteindre 800 nits assure par ailleurs un affichage puissant : pas besoin de se cacher du soleil pour y voir quelque chose.

Enfin, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est deux fois plus élevé que le 60 Hz présent sur la très grande majorité des appareils mobiles du marché. Une telle fréquence de balayage des images offre une fluidité et un confort d’utilisation qui fait une grande différence. Les vidéos, mais aussi les animations de scroll, swipe ou encore les jeux en tirent profit. L’essayer, c’est l’adopter, il est même difficile de repasser sur du 60 Hz standard une fois habitué à la douceur du 120 Hz.

Des photos et vidéos dignes d’un professionnel

Du consommateur, passez au rôle de producteur de contenus multimédia. L’OPPO Find X2 Pro est un appareil idéal pour cela grâce à une savante émulsion entre matériel de qualité et soin apporté à la partie logicielle.

Pour capturer de belles images, l’OPPO Find X2 Pro s’appuie sur un capteur principal de 48 MP avec ouverture f/1.7, de larges pixels de 1.12µm pour mieux capturer la lumière, une stabilisation optique OIS ainsi qu’un autofocus à détection de phase omnidirectionnel pour une mise au point rapide et précise.

Ce module est supporté par un téléobjectif permettant d’effectuer des zooms (jusqu’à x5 en optique) profonds sans perdre en qualité d’image. Un capteur ultra grand-angle, bien utile lorsqu’il est physiquement impossible de prendre du recul pour obtenir un meilleur angle et un meilleur cadrage, vient compléter cette configuration. De quoi prendre des clichés époustouflants en HDR et des vidéos qui ne tremblent pas en 4K 60 fps. Amateurs de selfies, vous n’êtes pas oubliés. La caméra frontale de 32 MP avec ouverture f/2.4 est aussi performante en photo qu’en vidéo.

Mais que serait ce séduisant hardware sans un traitement logiciel de l’image aux petits oignons ? OPPO exploite au mieux les possibilités offertes par le SoC Snapdragon 865, la puce la plus performante du marché, en intégrant des algorithmes puissants boostés à l’intelligence artificielle. Et la recette fonctionne parfaitement. Coup de chapeau en particulier au mode portrait et au mode nuit, qui permettent de réaliser de très belles photos même quand les conditions environnementales sont difficiles, comme en basse luminosité.