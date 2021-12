OPPO Find N : découvrez le smartphone pliable compact qui veut rivaliser avec le Galaxy Z Fold 3

OPPO vient de lever le voile sur son premier smartphone pliable : l’OPPO Find N. Celui-ci fait donc partie de la même gamme que les flagships de l’entreprise, et il semble qu’il ait pour objectif de détrôner le Galaxy Z Fold 3.

Le fabricant chinois n’aura pas attendu sa convention Inno Day pour nous donner un aperçu de son premier smartphone pliant, le Find N. Ce smartphone sera officiellement dévoilé le 15 décembre prochain lors d’une conférence, mais OPPO a déjà levé le voile sur son design. L’événement mi-décembre sera également l’occasion d’en savoir plus sur le capteur photo rétractable que le fabricant a dévoilé il y a quelques jours.

OPPO n'a pas révélé grand-chose sur l'appareil, mais une vidéo teaser postée sur Twitter montre un téléphone qui ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold 3. En effet, il s'agit d'un téléphone doté d'un écran extérieur standard qui peut s'ouvrir pour révéler un panneau intérieur flexible plus grand. L’appareil semble avoir des bords chromés, une bosse pour le module photo qui abrite 3 capteurs différents ainsi qu’un port USB-C en bas.

Que sait-on du OPPO Find N ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons qu’OPPO se préparait à lancer son premier smartphone pliable à la fin de l’année. Le Find N est apparemment le résultat de quatre années de R&D et de six générations de prototypes, l'appareil de première génération ayant fait surface en interne en 2018.

D’après Pete Lau, qui est également le PDG de OnePlus, l’OPPO Find N aurait un gros avantage sur les autres smartphones pliants tels que le Galaxy Z Fold 3, puisqu’il n’aurait aucun pli visible au milieu de l’écran. Les ingénieurs d'OPPO ont également dû travailler sur une charnière et des conceptions d'écran entièrement nouvelles pour s'assurer que le téléphone répond aux normes de durabilité de l'entreprise.

On sait également que le smartphone serait relativement compact, et bien plus petit qu’un Galaxy Z Fold 3. Il faudra attendre le 15 décembre pour en savoir davantage sur ses caractéristiques techniques, mais le smartphone promet d’embarquer toutes les technologies nécessaires pour rivaliser avec ses concurrents. Comme le dévoilent les rendus partagés par le leaker Evan Blass, on peut néanmoins regretter l’absence de caméra sous l’écran, puisque le smartphone utilise toujours des poinçons.