Oppo et OnePlus : bientôt plus de RAM que votre PC dans les smartphones ?

OPPO et OnePlus seraient en train de travailler sur des appareils dotés d'une quantité stupéfiante de 24 Go de mémoire vive, un record dans l’industrie mobile. C’est même plus que la plupart des ordinateurs portables.

Sur Weibo, le très célèbre leaker Digital Chat Station a fait une déclaration étonnante. Selon ses informations, Oppo et OnePlus envisagent d’équiper leurs smartphones haut de gamme de 24 Go de mémoire vive, tandis que les modèles moins onéreux pourraient aussi profiter de 16 Go de RAM.

24 Go de mémoire vive est une quantité astronomique, même selon les normes des PC. Sur le marché actuel, les smartphones phares offrent généralement entre 8 et 16 Go de RAM, avec des exceptions occasionnelles comme le RedMagic 7 Pro, un mastodonte de 18 Go de RAM. En revanche, l'iPhone 14 Pro Max d'Apple, doit par exemple se contenter de 6 Go de RAM.

Beaucoup de mémoire vive dans les smartphones, c’est pour bientôt

La perspective d'un smartphone doté d'une mémoire vive de 24 Go soulève la question de savoir si une telle quantité de mémoire est vraiment nécessaire. Bien qu'elle puisse convenir aux joueurs invétérés où à ceux qui ne ferment jamais les applications qu’ils lancent, l'utilisateur moyen d'un smartphone n'aurait guère besoin de plus de 12 Go de RAM, et encore moins d'une mémoire de plus de 20 Go.

Des rumeurs suggèrent que le OnePlus Ace 2 Pro pourrait être le premier smartphone à proposer une option 24 Go de RAM. Prévu pour être lancé dans le courant de l'année, l'appareil devrait rester exclusif au marché chinois, comme son prédécesseur, le OnePlus Ace 2. La mémoire vive serait accompagnée d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 2, qui n'a pas encore été annoncé, d'un triple appareil photo arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels et un capteur supplémentaire de 2 mégapixels. En outre, l'appareil devrait être doté d'une solide batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W.

Malheureusement, il est probable que nous ne voyons pas de tel smartphone arriver en France avant un moment, puisqu’on le rappelle, OnePlus et Oppo devraient très prochainement quitter le pays. Nous ne devrions donc plus assister à de lancement chez nous.