Oppo travaille sur un smartphone pliable à clapet similaire au Galaxy Z Flip

Oppo travaille actuellement sur un smartphone pliable à clapet dont le design rappelle le Galaxy Z Flip de Samsung. Un brevet déposé récemment montre comment fonctionne la charnière centrale qui permet à la dalle de se plier. Comme Samsung, la firme chinoise a imaginé une charnière qu’il est possible de verrouiller dans plusieurs positions.

Ce 3 septembre 2020, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié un brevet montrant un smartphone pliable à clapet imaginé par Oppo. Le brevet a été déposé dans le courant du mois de février 2020. Sur base des schémas publiés par l’organisme, nos confrères de LetsGoDigital ont conçu des rendus 3D réalistes montrant le design du smartphone.

Très similaire au Z Flip ou au Motorola Razr, le smartphone est construit autour d’un écran qui se plie à la verticale. La dalle pliable est marquée par un poinçon destiné à cacher la caméra frontale pour les selfies. Au dos, on aperçoit un triple capteur photo aligné à l’horizontale.

Oppo brevette un flex mode façon Galaxy Z Flip

Les 41 pages du brevet décrivent dans le détail la manière dont la « charnière centrale rotative à engrenages » se plie. Comme le Galaxy Z Flip de Samsung, le smartphone à clapet d’Oppo repose sur une charnière capable de verrouiller l’écran dans plusieurs positions. Selon Oppo, l’écran peut être verrouillé à un angle de 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés et 120 degrés. Ce système rappelle le flex mode du Galaxy Z Flip. Cette option permet notamment de faciliter les appels vidéo en utilisant le bas de l’écran comme un support. Plus besoin de tenir le smartphone à bout de bras devant soi pendant toute la durée de l’appel.

Ce n’est pas la première fois qu’Oppo brevette un design de smartphone pliable auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En juin de l’année de dernière, Oppo a breveté un smartphone pliable avec double capteur photo rétractable. Début 2019, le constructeur chinois a même dévoilé un prototype fonctionnel de smartphone pliable très inspiré du Mate X de Huawei.

Malgré ces multiples créations, Oppo affirme que les smartphones pliables ne sont pas une priorité. Le vice-président de la marque affirme ne pas avoir trouvé d’utilités à ce form factor car la technologie n’est pas encore assez mature. D’ailleurs, notez que rien n’indique qu’Oppo envisage vraiment d’exploiter les technologies décrites dans le brevet. Il n’est pas rare que des marques déposent des brevets uniquement pour empêcher la concurrence de développer des idées similaires. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

