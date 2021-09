Xiaomi dévoile des lunettes intelligentes futuristes avec un écran MicroLED

Xiaomi a révélé une paire de lunettes intelligentes conceptuelles qui visent à remplacer les smartphones dans un avenir proche. Simplement appelées les Xiaomi Smart Glasses, elles ressemblent à une paire de lunettes ordinaires, mais sont équipées d’un écran MicroLED.

En apparence, les lunettes intelligentes n'ont pas l'air particulièrement différentes de lunettes classiques, et c’est une bonne chose. « Les lunettes intelligentes de Xiaomi ressembleront aux lunettes traditionnelles, mais dépasseront les autres lunettes intelligentes existantes en termes de fonctions », a déclaré la société.

En effet, contrairement aux lunettes Stories de Facebook et de Ray Ban qui viennent d'être annoncées, les lunettes de Xiaomi disposent effectivement d'un écran de 0,13 pouce qui peut être utilisé pour des fonctionnalités de réalité augmentée. Xiaomi a choisi d'utiliser la technologie d'imagerie MicroLED pour assurer le rétroéclairage de l'écran. Xiaomi affirme avoir opté pour un écran monochrome capable d'atteindre une luminosité maximale de 2 millions de nits. De plus, les lunettes sont alimentées par une puce qui ne mesure que 2,4 mm x 2,04 mm. Celle-ci abrite un processeur ARM quadricœur et une version d'Android.

Les lunettes de Xiaomi ne sont pas destinées à la vente

La société les présente comme « un regard d'ingénieur sur un avenir avancé ». Il s'agit d'un « concept de dispositif portable intelligent », et non d'un produit réel avec une date de lancement et un prix, il ne faut donc pas s’attendre à voir de telles lunettes arriver dans un avenir proche.

Le MicroLED est une technologie d'affichage autoémissive qui est largement considérée comme le successeur naturel de l'OLED. Cependant, son coût reste aujourd’hui prohibitif et elle n’a été dévoilée que pour des téléviseurs. Samsung avait par exemple dévoilé « The Wall », une TV 4K MicroLED de 110 pouces à plus de 100 000 euros. Nous avions également pu voir le CSEED M1, un écran TV pliable hors-norme de 165 pouces, proposé à 400 000 euros. Il faudra donc attendre de nombreuses années avant que cette technologie soit assez abordable pour être incluse sur des lunettes grand public.

En plus de l’écran MicroLED, les lunettes sont également équipées d'un appareil photo 5MP qui permet aux utilisateurs de prendre des photos, et qui fait également office de lecteur pour lire des mots et les traduire en temps réel. Il y a également des microphones intégrés aux lunettes qui peuvent aussi enregistrer des mots étrangers et les traduire en temps réel, donc ces lunettes pourraient effectivement être utiles lorsque vous êtes dans un pays étranger.

