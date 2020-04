Non, OnePlus ne va pas licencier 80% de son personnel en Europe pendant la crise

Moins de deux semaines après avoir lancé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, la marque chinoise irait au plus mal en Europe. Elle aurait ainsi licencié une très grosse partie de son personnel, notamment en France. Face à cette soudaine rumeur originaire du site Engadget, pourtant généralement bien informé, OnePlus a rapidement réagi : oui, un plan de réorganisation et de licenciement est bien en cours, mais non, ce n’est pas les quatre cinquièmes de ses effectifs qui est concerné.

Selon le site Engadget, OnePlus irait au plus mal, en Europe tout du moins. À tel point que l’entreprise aurait réduit de 80% ses effectifs, principalement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Dans certains pays, il ne resterait plus que 3 personnes à représenter la marque. Le site explique que cette situation a déjà été vécue par le personnel espagnol et italien l’été dernier, personnel qui a finalement été licencié.

Des licenciements qui touchent une vingtaine de postes chez OnePlus Europe

Malgré quelques petites déconvenues comme un écran verdâtre sur son OnePlus 8 Pro et des prix qui font bondir les fans de la première heure, la marque chinoise n’est pas au fond du gouffre. En revanche, le constructeur chinois le reconnaît : OnePlus a effectivement réorganisé sa structure en Europe. Des employés de la marque vont bien être licenciés, quand d’autres vont être délocalisées. Mais cela ne signifie pas pour autant que 80% de son personnel a été congédié. En réalité, cette mesure concerne une vingtaine de personnes, comme expliqué ci-dessous.

Si l’on ignore combien d'employés compte l’entreprise en Europe, il est inconcevable qu’elle ne compte que 25 salariés au total (en se basant sur les 20 postes concernés et les hypothétiques 80% de licenciement), elle qui emploie plus de 2 700 personnes à travers le monde. Le chiffre de personnes concernées par cette restructuration est donc bien moins moindre que les rumeurs le laissent entendre depuis 2 jours.

À lire aussi : test du OnePlus 8 Pro 5G – plus grand, beau et puissant… mais aussi plus cher et encombrant

OnePlus publie une déclaration officielle face aux rumeurs de licenciement

Face aux déclarations d’Engadget, OnePlus a rapidement publié sur son forum la déclaration suivante, que nous retranscrivons ici dans son intégralité :

« Alors que OnePlus entre dans sa prochaine phase de croissance stratégique, nous évaluons nos opportunités de développement et de durabilité à long terme. Nous avons décidé d’apporter certains changements à l’organisation actuelle en Europe, afin de mieux rationaliser nos opérations, tout en continuant de répondre aux besoins de notre communauté en pleine croissance. Ces changements ne s’appliquent qu’à l’Europe, qui reste une région clé pour OnePlus, où nous nous engageons à offrir les meilleurs produits et services aux utilisateurs comme nous l’avons fait depuis le premier jour.

Dans le cadre de notre stratégie, nous cherchons à capitaliser sur les opportunités dans la région nordique et au Benelux en recrutant de nouveaux employés, en délocalisant une partie du personnel européen existant et en renforçant davantage nos capacités sur ces marchés stratégiques. Dans le même temps, nous procédons à des changements organisationnels sur certains marchés existants, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Nous faisons tout notre possible pour soutenir la vingtaine d'employés au total de ces trois marchés qui seront touchés par cette restructuration, notamment en proposant des plans de licenciement conformément à la réglementation locale. Nous apprécions grandement les contributions de ces membres du personnel et ferons de notre mieux pour assurer une transition en douceur à travers ce processus. »

Source : OnePlus