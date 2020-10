La filiale indienne de OnePlus a publié un message sur Twitter laissant entendre que la marque pourrait officialiser très bientôt sa première montre connectée. L’officialisation de la montre pourrait être programmée le 26 octobre avec celle du OnePlus Nord N10 5G. Reste à savoir si cet accessoire sera très différent de l’Oppo Watch qui vient d’être lancée.

Le OnePlus 8T a été officialisé hier. Nous avons publié plusieurs articles à ce sujet. Une présentation succincte du smartphone. Un dossier complet pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Et un test pour ceux qui veulent surtout savoir si le smartphone est bien. Et il l’est puisqu’il obtient une très bonne note. Mais maintenant qu’il est lancé, OnePlus doit se tourner vers ses prochains produits à dévoiler.

Selon plusieurs fuites, un nouveau lancement est prévu le 26 octobre. Il n’est pas certain que cela concernera la France, mais il y a de fortes chances que cela soit le cas. Cet événement serait l’occasion de découvrir au moins un smartphone : le OnePlus Nord N10 5G. Un autre produit pourrait le rejoindre : la OnePlus Watch, une Arlésienne depuis plusieurs années, mais dont l’existence a été fortement affirmée par les fuites récentes.

Ce n'est plus qu'une question de temps

Et son lancement devrait arriver bientôt. La filiale indienne de la marque a publié un message sur son compte Twitter (que vous pouvez retrouver en fin de cet article). Elle affirme qu’un nouveau produit arrive bientôt dans l’écosystème de OnePlus. Et, ce n'est plus « qu'une question de temps ». Évidemment il s’agit d’un jeu de mots : il est bientôt temps de découvrir le produit et le produit concerne le temps. Donc une montre connectée.

Par ailleurs, le visuel qui accompagne le message ne laisse pratiquement aucun doute sur la nature du produit. Vous y voyez le design d’une montre connectée qui, comme l’Apple Watch, est composée d’un boitier (ici circulaire) détachable et d’un système de bracelet à attacher. Le croquis a été dessiné en 2015 et a fait l’objet de nombreux articles en 2016, dont celui de PhonAndroid.

À l’époque, Carl Pei, le cofondateur de la marque qui partageait cette image, estimait que le marché n’était pas encore assez mûr pour une autre smartwatch et avait abandonné le projet. Quatre ans plus tard, il semble que la marque ait changé d’avis, suivant l’exemple d’Oppo, autre marque du groupe BBK. En effet, Oppo a lancé ce mois-ci sa première montre connectée, l’Oppo Watch. Un modèle qui ressemble à l’Apple Watch en de nombreux points. Reste à savoir si cela sera aussi le cas de cette OnePlus Watch.