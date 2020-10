OnePlus 8T : écran 120 Hz, Snapdragon 865, chargeur 65 watts, le nouveau smartphone de OnePlus est officiel

OnePlus a officialisé son nouveau smartphone : le 8T. Il s’agit ici du modèle ultime de la gamme 8, combinant le meilleur des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Ecran 120 Hz, recharge ultra-rapide, processeur puissant, nouvelle version d’Oxygen OS, il apporte quelques petites nouveautés bien sympathiques.

Teasé depuis un moment maintenant, le OnePlus 8T a enfin été officialisé par la marque sino-finlandaise. Amélioration du OnePlus 8, le 8T apporte des nouveautés intéressantes, en plus d’être une vitrine technique du savoir-faire du constructeur.

Le OnePlus 8T dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces (la même taille que le 8) d’une définition de 2400 x 1080 pixels. La différence est qu’il propose cette fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur le 8 Pro. Une amélioration bienvenue sur un haut de gamme. Cependant, il faut signaler que cet écran est désormais plat, alors qu’il était légèrement incurvé sur les côtés sur le OnePlus 8.

Des caractéristiques d’ultra haut-de-gamme

Pour le processeur, nous retrouvons donc un SoC Qualcomm Snapdragon 865, très puissant, et également compatible 5G. En termes de specs, OnePlus propose deux modèles, l’un doté de 8 Go de RAM avec 128 Go de mémoire et un avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. OnePlus annonce également un nouveau système de refroidissement dans son terminal afin de dissiper la chaleur sur toute la surface du châssis.

La partie photo a également été revue. Le module photo (décalé sur la gauche) dispose maintenant de quatre capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Dernière innovation technique du OnePlus 8T, la présence d’une batterie de 4500 mAh mais surtout d’un chargeur de 65 watts qui permet théoriquement de faire passer la batterie de son smartphone de 0% à 100% en quarante-cinq minutes.

Côté design, OnePlus nous ressert un châssis en verre avec un cerclage en métal. Un verre Gorilla Glass 5 qui ne risque pas de casser de sitôt, selon OnePlus. Il arbore une jolie robe vert aqua-marine mais également argent lunaire (seulement disponible en version 8Go RAM/128 Go de mémoire). A l’utilisateur de faire son choix. Il pèse 188 grammes et adopte des dimensions de 163 x 75,5 x 8,4 mm.

Côté logiciel, OnePlus dote son 8T d’Android 11 (l’un des premiers smartphones équipés sur le marché) et surtout de la surcouche Oxygen OS 11. Celle-ci a été retravaillée, se concentrant notamment sur l’usage à une main dans les applications natives et sur la gestion des couleurs. Elle apporte également des nouveautés avec un mode nuit amélioré, de nouvelles fonctionnalités pour le mode Always On Display ou encore un mode Zen plus flexible.

OnePlus propose donc un smartphone très aguicheur sur le papier qui n’a rien à envier aux autres haut de gamme du marché. Il a également être l’avantage d’avoir un prix attractif. La version 8Go de RAM/128 Go de mémoire est vendue 599 euros tandis que la version 12 Go de RAM/256 Go de mémoire est vendue 699 euros. Il est disponible dès aujourd’hui sur le site de OnePlus. Si vous voulez savoir ce que vaut le téléphone, nous vous redirigeons vers notre test.