Oppo Watch : une montre connectée qui ressemble à l’Apple Watch en moins cher

Oppo vient d’officialiser sa première montre connectée. Sobrement appelée Oppo Watch, à l’image de l’Apple Watch, cette smartwatch en reprend aussi certaines caractéristiques ergonomiques. Déclinée en trois modèles, elle fonctionne sous Wear OS de Google. Elle sera en vente en France à partir de 249 euros. Certains modèles arriveront dès le début du mois d’octobre.

Récemment, plusieurs marques ont profité de la rentrée pour renouveler leur offre en accessoires connectés, notamment sur le segment des montres. Nous avons eu l’occasion de réaliser plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube sur les Apple Watch (Series 6 et SE) et sur les Honor Watch (GS Pro et ES). Nous avons également évoqué dans nos colonnes l’arrivée de la Galaxy Fit 2 et de la Galaxy Watch 3, de la Fitbit Sense et de la Huawei Watch Fit.

Et la valse des nouvelles montres continue. Alors que nous attendons incessamment sous peu l’arrivée d’une OnePlus Watch (certainement en même temps que le OnePlus 8T), c’est une autre marque du groupe chinois BBK qui lui vole la vedette en présentant aujourd’hui sa première montre connectée. Une montre qui porte le nom assez classique de « Oppo Watch » et qui a fait l'objet de plusieurs fuites ces derniers mois.

Une alternative sous Wear OS de l'Apple Watch

Cette première Oppo Watch se décline en deux modèles et trois configurations. Le premier modèle propose un boitier en aluminium de 46 mm étanche (certification 5ATM) avec bracelet en fluorélastomère. La montre mesure 46 mm de hauteur, 39 mm de largeur et 11 mm d’épaisseur. Elle pèse 40 grammes. Les capteurs biométriques à l’arrière sont protégés par du verre céramique.

L’écran AMOLED est rectangulaire, comme l'Apple Watch. Il mesure 1,91 pouce et sa résolution est de 391 pixels par pouce. A l’intérieur, vous retrouvez le Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm, accompagné de 1 Go de RAM et 8 Go de stockage pour les applications et les contenus. La batterie offre une capacité de 430 mAh et se recharge entièrement en 75 minutes. L’autonomie annoncée est de 30 heures en mode standard et 3 semaines en mode économie d’énergie.

La montre fonctionne avec Wear OS de Google. Elle est donc compatible avec tous les smartphones Android (6.0 et plus). Elle est compatible Bluetooth, WiFi, GPS et NFC. Elle intègre un cardiofréquencemètre, un baromètre, un accéléromètre, un magnétomètre, un haut-parleur et un microphone. Elle se décline en deux configurations : une avec eSIM et une sans eSIM. Cela veut dire que la première peut se passer d’un smartphone pour fonctionner entièrement. L’autre non. Pour le reste, il n’y a aucune différence.

Plus petite et plus abordable

Le second modèle reprend les mêmes caractéristiques que le premier, mais le boitier est plus petit. Il mesure 41 mm (41 mm de haut, 36 mm de large et 11 mm d’épaisseur). Cela a évidemment plusieurs conséquences. D’abord l’écran AMOLED est plus petit : 1,6 pouce. La définition est de 301 pixels par pouce. Ensuite, la batterie est plus petite aussi : elle offre une capacité de 300 mAh pour une autonomie de 24 heures en standard (et 2 semaines en mode éco).

Quelques changements physiques aussi : le boitier reste en aluminium, mais le dos est en polycarbonate. L’étanchéité est plus légère : 3ATM. Pour le reste, très peu de changement : Snapdragon Wear 3100, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, GPS, WiFi, Bluetooth, NFC, cardiofréquencemètre et les autres capteurs environnementaux, ainsi que Wear OS. L’Oppo Watch 41 mm ne se décline pas en version eSIM.

L’Oppo Watch entre dans le cadre d’une stratégie d’expansion de catalogue vers les accessoires connectés. Celle-ci a été amorcée en début d’année avec la gamme Enco, des écouteurs True Wireless. Nous avons publié précédemment le test des Enco Free, le premier modèle de cette famille. Et Oppo profite de l’arrivée des montres pour annoncer le troisième modèle : les Enco W51. La particularité des Enco W51 est la réduction de bruit active.

Pour une fois, c'est Oppo qui reprend une idée de OnePlus

Elle reprend le même principe que la réduction de bruit des OnePlus Buds officialisés en juillet dernier : chaque écouteur intègre 3 micros pour réduire considérablement le bruit ambiant durant les conversations (réduction à deux micros pour l’écoute musicale). En outre, la partie intraauriculaire isole le pavillon de l’oreille.

Les écouteurs sont protégés contre les éclaboussures (certification IP54) et sont compatibles Bluetooth 5.0 à faible latence. Ils intègrent chacun une batterie de 25 mAh offrant entre 2 heures 30 et 4 heures 30 d’autonomie selon les usages. Ils sont accompagnés d’un boitier avec batterie intégré de 480 mAh, offrant une autonomie conjointe comprise entre 15 et 24 heures. Le boitier se charge avec un câble USB type-C ou sans-fil, sur un accessoire compatible Qi.

Parlons maintenant prix et date de disponibilité. Tous les accessoires présentés ici seront disponibles le 2 octobre, sauf la Oppo Watch 46 mm eSIM qui ne sera disponible que le 22 octobre. La Watch 41 mm sera proposée à 249 euros. La Watch 46 mm sera vendue à 349 euros en version eSIM et 329 euros pour la version sans eSIM. Enfin, les Enco W51 seront proposés à 99 euros, soit 10 euros de plus que les OnePlus Buds.